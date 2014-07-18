Пяти вузам Москвы и Подмосковья запретили принимать студентов

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Накануне, 17 июля, Рособрнадзор запретил пяти вузам Москвы и Подмосковья прием студентов. В "черный список" попали Московская Высшая школа экономики - финансовый институт, Институт моды, дизайна и технологий, Институт практического востоковедения, Институт управления, экономики, права и искусства и Новый гуманитарный институт.

"Запрет распространяется на всю образовательную организацию, в том числе и на филиалы. Учитывая, что прием документов завершается 25 июля, у абитуриентов есть время, чтобы подать документы в другие образовательные организации", - отметили в ведомстве.

В настоящее время запрет приема на обучение действует в отношении 17 негосударственных образовательных организаций. С полным списком можно ознакомиться здесь.