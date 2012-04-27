Власти города рассматривают возможность создания "велополитена"

Инфографика "Москвы 24" наглядно демонстрирует, как будет устроена система велосипедного сообщения в городе, если обсуждаемый проект "велополитена" утвердят

Столичное правительство рассматривает возможность создания сети крытых отапливаемых велосипедных дорожек, сообщает сайт Информационного центра правительства Москвы. Это предложение было подано в городскую администрацию более 30 лет назад.

"Главная помеха для развития велодвижения в Москве - некомфортность этого вида транспорта в холодный сезон, поэтому сейчас идет анализ самых неожиданных идей, которые могут компенсировать климатический фактор", - заявили в городском Департаменте транспорта.

Не имеющий аналогов в мире «велополитен» поможет не только оздоровить население, но бороться с пробками, считает автор идеи Поль Райкин. Он делает особый акцент на том, что подобные проекты не так давно рассматривались и в других крупных городах мира. Специалисты по транспорту считают, что возведение сети крытых велодорожек займет не более трех лет.

Согласно изначальному проекту, "велополитен" состоит из станций, расположенных на удалении 1-2 километра друг от друга. Вестибюли остановочных пунктов оснащены подъемниками и пунктами проката велосипедов. В "трубе", предназначенной для движения велосипедистов со скоростью около 30 километров в час, постоянно будет поддерживаться температура не менее плюс десяти градусов, в жаркие дни работники "велополитена" будут открывать специальные вентиляционные окна.