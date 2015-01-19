Скончался бывший защитник "Динамо" и сборной СССР по футболу Владимир Кесарев

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Знаменитый в прошлом защитник московского футбольного клуба "Динамо" Владимир Кесарев скончался в возрасте 84 лет, сообщается на сайте общества "Динамо".

В большой футбол Кесарев пришел в 25 лет, был воспитанником юношеской команды московского завода "Машиностроитель". При этом начинал футбольную карьеру в качестве нападающего, затем переквалифицировался в защитники.

В составе "бело-голубых" Кесарев провел девять сезонов с 1956 по 1965 год. В 1960 году в составе сборной СССР он стал обладателем Кубка Европы. Всего за сборную Кесарев сыграл 14 матчей в период с 1957 по 1963 год.

"Валерий Петрович был одним из лучших и надежных защитников страны конца 50-х годов. Атлетически сложенный, быстрый, хорошо координированный, выделялся грамотным выбором позиции, неуступчивостью в единоборствах. Развитое тактическое чутье, высокая техника отбора создали ему репутацию незаменимого столпа обороны "Динамо" и сборной страны", - говорится в сообщении.