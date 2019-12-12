Москва простилась с Юрием Лужковым

В храме Христа Спасителя завершилась церемония прощания с бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым. Экс-градоначальника похоронили на Новодевичьем кладбище рядом с Сергеем Михалковым. Политики и артисты пришли проститься с деятелем. Подробности – в материале Москвы 24.

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Храм Христа Спасителя открыл двери для родных и близких в 7 утра, все желающие могли проститься с Юрием Лужковым с 9:00. Церемонию отпевания возглавил патриарх Кирилл, проститься с бывшим мэром Москвы пришли тысячи людей. Среди них Владимир Путин и Сергей Собянин. Президент России назвал экс-мэра Москвы ярким и смелым политиком, энергичным и талантливым организатором, открытым и радушным человеком. "Мы сохраним добрую память о Юрии Михайловиче Лужкове, о его делах и начинаниях, служивших Москве и России. Самые глубокие соболезнования – родным и близким Юрия Михайловича", – отметил он.



Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Действующий мэр положил букет красных роз к гробу Лужкова и выразил соболезнования его вдове Елене Батуриной и дочерям.

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Ушел из жизни Юрий Михайлович Лужков. Мне искренне жаль, что не стало этого энергичного жизнерадостного человека, который возглавлял Москву в сложный постсоветский период, много сделал для города и москвичей. Соболезную родным и близким. — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 10 декабря 2019 г.



Также проститься с Лужковым пришли министр обороны Сергей Шойгу, экс-депутат Госдумы Григорий Явлинский, спикер Госдумы Вячеслав Володин и его первый заместитель Александр Жуков, вице-спикер нижней палаты Сергей Неверов, ректор МГУ Виктор Садовничий.

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Зампредседателя правительства Ольга Голодец назвала Лужкова ярчайшим политиком, который умел делать жизнь лучше. "Он заложил некоторые принципы, которые распространились из Москвы на всю страну, многие социальные инициативы принадлежали ему", – подчеркнула Голодец.

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Патриарх Кирилл на церемонии отпевания отметил человеческие качества Лужкова: "Он очень внимательно относился к людям, помогал тому, кто нуждался в помощи. И делал это по велению совести, а не потому, что таковы рабочие обязанности".

Не остались в стороне и звезды. Анита Цой опубликовала в Instagram фотографию экс-мэра с подписью: "Вечная память великому человеку и мэру Юрию Михайловичу Лужкову".

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Певец Олег Газманов рассказал, что знал бывшего градоначальника близко. Артист посвятил политику теплый, эмоциональный пост: "Это был человек воистину энциклопедических знаний. На любой гуманитарный или технический вопрос следовал подробнейший ответ с цифрами и выводами. Был очень активным, всегда что-то придумывал, изобретал, делился новыми идеями и проектами. Очень жаль. Соболезную его близким и друзьям".

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Пришли проститься с Лужковым и другие звезды, в их числе певец Валерий Меладзе. Бывшие коллеги на церемонии отмечали, что Лужков возглавлял город в тяжелое время, бывший мэр с честью справился с задачей. А москвичи вспоминали знаковые места, которые ассоциируются у них со временами Лужкова: монорельс, МКАД, ТЦ "Наутилус", первые небоскребы – и храм Христа Спасителя, восстановление которого москвичи вспоминают с благодарностью.

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Юрий Лужков скончался во вторник, 10 декабря, в Германии в возрасте 83 лет. Ему проводили операцию на сердце в одной из клиник Мюнхена.

Лужков родился в Москве 21 сентября 1936 года. В 1958 году он закончил Московский институт нефтехимической и газовой промышленности (ныне Российский государственный университет нефти и газа) имени И. М. Губкина по специальности "инженер-механик".

С 1974 года работал в министерстве химической промышленности. Указ Бориса Ельцина о назначении Лужкова мэром столицы вышел 6 июня 1992 года. После этого он избирался мэром в июне 1996 года, декабре 1999 года и декабре 2003 года.