Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 марта 2014, 13:32

Происшествия

В Подмосковье задержали обвиняемого в убийстве 20-летней давности

Фото: ИТАР-ТАСС

Подмосковные полицейские задержали члена коломенской ОПГ, обвиняемого в убийстве 20-летней давности.

Как сообщает пресс-служба областного управления СКР, 13 ноября 1994 года в центре Коломны мужчина зашел в кафе и расстрелял троих человек, сидевших за одним столом. Кроме того, случайно был ранен еще один посетитель.

Убитыми оказались члены банды из Казахстана, и, по версии следствия, их застрелили из-за передела территории. Кроме того, рассматривалась версия мести – нападавшего избили накануне убийства.

Мужчину объявили в федеральный розыск, и на протяжении 20 лет он скрывался от следствия. Задержать его удалось в Пушкинском районе Подмосковья, ему предъявили обвинение и поместили под стражу.

Сайты по теме


убийства следствие следователи мо федеральный розыск

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика