Турэксперт Васильева назвала пять волонтерских программ для путешествий по России

Волонтерство – отличный способ получить интересный опыт и почти бесплатно побывать в необычном месте. Ставить фотоловушки на тигров, кольцевать птиц и благоустраивать вольеры для зубров – во всем этом можно поучаствовать при минимальных финансовых затратах со своей стороны, а вот потратить время и поработать, несомненно, придется. Турэксперт Екатерина Васильева рассказывает о самых интересных волонтерских программах, на которые можно успеть попасть в этом году.

Сихотэ-Алинский заповедник

Сихотэ-Алинский заповедник – один из главных центров изучения амурского тигра. Здесь ждут волонтеров ежегодно с апреля по декабрь. В октябре-декабре особенно нужны крепкие ребята, которым предстоит ходить по следам тигров и вместе с местным специалистом проверять фотоловушки. Здесь важна физическая форма и выносливость, так как нужно будет передвигаться на лыжах и снегоступах практически по всей территории заповедника и иногда отправляться в многодневные походы с ночевкой в зимовьях, смена – три недели.

С конца августа и до конца октября есть менее физически сложная, но не менее ответственная работа: помогать местному орнитологу ловить и кольцевать птиц. Смена – две недели, из требований: любовь к пернатым, наблюдательность и готовность к ранним подъемам. Также регулярно нужны волонтеры на хозяйственные работы и творческие проекты: на данный момент особенно ждут желающих проводить мастер-классы на природоохранную тематику.

Кто может участвовать: желающие от 18 лет, правда, нужно будет сделать прививку от энцефалита.

Условия: транспорт от поселка Терней до заповедника, жилье и экскурсии оплатят. Остальное (включая питание) – за свой счет.

Как добраться: перелет из Москвы до Владивостока – 8–9 часов в пути в одну сторону и от 27 500 рублей за билеты туда и обратно, самолеты от Владивостока до Тернея летают по вторникам и воскресеньям, в пути – около 2 часов и от 10 тысяч рублей за билет в одну сторону.

Кроноцкий заповедник

Волонтерская программа в Кроноцком заповеднике организована с 2011 года и является постоянной. Добровольцы здесь занимаются хозяйственными работами на кордонах Кроноцкого заповедника и Южно-Камчатского заказника, маркируют тропы, собирают полевые материалы вместе с научными сотрудниками, наблюдают за дикими животными, ведут фото- и видеосъемку и полевые дневники, минимальный срок смены – три недели. Перед началом работ нужно пройти программу подготовки природоохранных волонтеров. Обучение длится три недели в формате онлайн, зачисление проходит на конкурсной основе. После можно выбирать смену на сайте заповедника и заполнять анкету на волонтерство.

Кто может участвовать: совершеннолетние, здоровые физически и ментально, прошедшие дистанционное обучение в "Школе защитников природы". Также нужно иметь минимальный срок работы на охраняемых территориях (3 недели).



Условия: проезд из Петропавловска-Камчатского до заповедника, проживание, инвентарь для работы и кемпинговое снаряжение оплатят в рамках волонтерства. Перелет до Петропавловска-Камчатского, питание, страховка и аптечка – за свой счет.

Как добраться: перелет из Москвы до Петропавловска-Камчатского – 8–9 часов в пути в одну сторону и от 27 тысяч рублей за билеты туда и обратно.

"Ясная Поляна"

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

В музее-заповеднике "Ясная Поляна" в Тульской области весь сентябрь будут проходить "Волонтерские выходные". Добровольцев ждут с пятницы по воскресенье, чтобы помочь в сохранении родовой усадьбы Льва Толстого. Обычно нужна помощь в удалении чужеродных пород кустарников в мемориальных лесных посадках. Работа только до обеда, в остальное время можно гулять по толстовским местам и посетить экскурсии.

Кто может участвовать: совершеннолетние, физически здоровые, способные пройти 5 километров пешком.

Условия: оплатят проживание и обеды; дорога до музея, рабочие перчатки, завтраки и ужины – за свой счет.

Как добраться: из Москвы на "Ласточке" до Тулы – чуть больше 2 часов в пути в одну сторону и от 520 рублей за билет, оттуда еще 10–15 минут на электричке или поезде, билеты – от 44 рублей в одну сторону.

Кавказский заповедник

В Кавказском заповеднике работа для волонтеров есть всегда и везде: в парке "Южные культуры" в Адлере, тисо-самшитовой роще в Хосте или в поселке "Гузерипль", Адыгее и других. Можно выбрать любую локацию и практически любое время и дело: от выноса деревьев с троп и работы смотрителем на стоянках до благоустройства вольеров. Приехать сюда можно даже на один день, например, чтобы заготовить сено для зубра или покрасить пожарные щиты. Полный фронт работ описан на сайте, особенно много дел в начале туристического сезона (май – июнь) и в конце (сентябрь – октябрь).

Кто может участвовать: совершеннолетние, зарегистрированные на платформе DOBRO.RU, конкретные требования зависят от программы.

Условия: организуют проживание в палатке, альпийской хижине или лесном домике (зависит от туристической стоянки), питание (обычно набор продуктов, готовить придется сами на костре или газовой плите), иногда организуют экскурсии. Дорога – за свой счет.

Как добраться: территория заповедника огромная, дорога зависит от конкретного места, но сначала в большинстве случаев придется лететь в Сочи – 3,5–4 часа в пути и от 16 тысяч рублей туда и обратно, дальнейший трансфер согласовывается с координатором.

Валаамский монастырь

Фото: ТАСС/Семен Лиходеев

На Валааме круглый год ждут волонтеров для помощи в благоустройстве монастыря. Смены длятся по 2 или 3 недели и в основном предполагают сельскохозяйственные работы: посевные, сбор урожая, уход за садом, разбор ветхих построек, подготовка храма к праздникам, упаковка молочных продуктов перед продажей, заготовка варенья и сухофруктов и многое другое. Женщин на территории монастыря обязуют носить длинные юбки и платки, мужчин – брюки ниже колен. Для волонтеров организуют экскурсии по острову, трехразовое питание по монастырскому уставу и свободное время для прогулок.

Кто может участвовать: совершеннолетние, готовые физически и морально к сельскому труду.

Условия: оплатят проезд из Санкт-Петербурга до острова, питание, проживание, экскурсии; дорога до Санкт-Петербурга за свой счет.

Как добраться: билеты на самолет из Москвы до Санкт-Петербурга – от 5 400 рублей туда и обратно, на поезд – от 1 400 рублей в одну сторону.

