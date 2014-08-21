61 столичный отель прошел классификацию на "звездность" – Шпилько

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61 гостиничное предприятие Москвы прошло обязательную классификацию, получив определенное количество "звезд". Такие цифры сообщил сетевому изданию M24.ru руководитель Москомтуризма Сергей Шпилько.

Московские гостиницы проходят классификацию в рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу, который состоится в России в 2018 году. Обязательная программа подготовки к мероприятию прописана в Федеральном законе "О подготовке и проведении в РФ чемпионата мира по футболу". Закон оговаривает, что с 1 июля 2015 года отели, расположенные в регионах, на территории которых пройдут матчи чемпионата, смогут размещать постояльцев только при наличии свидетельства о получении той или иной категории.

Сейчас гостиницам, в зависимости от уровня сервиса, присваивают от одной до пяти "звезд", также существует отдельная категория "мини-отель" для средств размещения, у которых от 5 до 15 номеров. Однако, по словам Сергея Шпилько, на утверждении в Министерстве юстиции сейчас находится приказ Министерства культуры, утверждающий новые требования к классификации гостиничных предприятий. В нем вводится категория "хостелы", которая позволит этим гостиницам эконом-класса классифицироваться наравне с другими местами размещения. Кроме того, новый документ продлит период действия свидетельств о сертификации с двух до трех лет. Поэтому многие отельеры ждут, когда Минюст утвердит данный приказ, и не спешат получать свидетельства о сертификации по старым требованиям.

Среди отелей, официально подтвердивших свое количество "звезд", есть средства размещения разных категорий. Например, одними из первых прошли процедуру сертификации трехзвездочная гостиница "Митино" и четырехзвездочный отель "Альфа", входящий в состав гостиничного комплекса "Измайлово". Свидетельства они получила еще в 2012 году, а через два года – вновь подтвердили соответствие заявленному числу "звезд". В числе отелей класса люкс можно упомянуть Swissotel "Красные Холмы" на Космодамианской набережной: он прошел сертификацию как пятизвездочный. Среди отелей, официально подтвердивших свое количество "звезд", есть средства размещения разных категорий. Например, одними из первых прошли процедуру сертификации трехзвездочная гостиница "Митино" и четырехзвездочный отель "Альфа", входящий в состав гостиничного комплекса "Измайлово". Свидетельства они получила еще в 2012 году, а через два года – вновь подтвердили соответствие заявленному числу "звезд". В числе отелей класса люкс можно упомянуть Swissotel "Красные Холмы" на Космодамианской набережной: он прошел сертификацию как пятизвездочный.



Впрочем, глава комитета по туризму подчеркнул, что 61 гостиница – очень высокий показатель, если сравнивать его с данными Минкульта по стране. Ведь сейчас в России прошли классификацию всего 152 отеля.

"Требований по обязательной классификации гостиниц в РФ нет, – объяснил Сергей Шпилько нашему изданию. – Имеется приказ о том, как именно она должна происходить, есть классификационные требования, но сама процедура – дело добровольное. У нас нет других рычагов воздействия на представителей гостиничного бизнеса, кроме личных бесед".

По словам Шпилько, Москомтуризм мотивирует отельеров проходить сертификацию, не дожидаясь 1 июля, разными способами. Так, на всех гостиничных выставках, форумах и других мероприятиях представители комитета разъясняют, почему гостиничные предприятия столицы заинтересованы в прохождении данной процедуры. По мере возможности эту информацию, как важную для рынка, размещают специализированные туристические издания. Наконец, лично Сергей Шпилько каждый день обзванивает несколько директоров гостиниц и напоминает, что времени до получения свидетельств остается все меньше.

Сейчас услуги размещения в Москве предлагают более 1000 гостиничных предприятий, в том числе хостелы, мини-отели, апартаменты, образованные на базе квартир и функционирующие как гостиничные номера. Однако первоочередная задача Москомтуризма - чтобы к 1 июля 2015 года свидетельства о классификации получили основные гостиничные предприятия, то есть комплексы емкостью более 50 номеров. Таких гостиниц в столице 220. Следовательно, за оставшееся время нужно убедить пройти процедуру классификации еще 159 отелей.

Директоров гостиниц, помимо надежд на продления срока действия свидетельства сертификации, останавливают еще несколько причин.

Так, по мнению представителей проводящих классификацию компаний, гостиницы, особенно западные, порой считают, что в России легко могут отменить уже принятый закон. Это мнение ничем не оправдано, но что-то заставляет людей допускать такую возможность и тянуть с прохождением процедуры.

Кроме того, большинство отельеров стремятся совместить получение официальных звезд с повышением категории, для чего нужно провести определенный объем работ. Например, в отеле категории "три звезды" перед процедурой стараются сделать ремонт, переоборудовать номера, расширить количество предлагаемых гостям услуг и получить в итоге четыре "звезды". Все это также затягивает прохождение сертификации.

Мировые бренды, представленные в разных странах, зачастую стремятся не указывать "звезды", а уделять больше внимания позиционированию конкретного бренда, который у туристов уже ассоциируется с определенным уровнем сервиса. Так работают, к примеру, сети Novotel и DoubleTree. Впрочем, все гостиничные предприятия все-таки должны будут получить "звездную" категорию в соответствие с требования Минкульта.