Власти разработали концепцию праздничного оформления ко Дню города

Фото: M24.ru

Выбраны основные варианты оформления столицы ко Дню города, сообщил M24.ru сообщил глава департамента СМИ и рекламы Владимир Черников.

Варианты оформления представили на заседании координационного совета по рассмотрению концепции праздничного оформления столицы. По словам Черникова, совет определил основные девизы праздника: "С Днем рождения, моя Москва", "Мой Мир - Москва", "Люблю тебя, моя Москва".

Фото предоставлено пресс-службой департамента СМИ и рекламы

Стоит отметить, что координационный совет поддержал первые два варианта оформления из трех. Праздничными плакатами город украсят к концу августа, к 5 сентября планируется развесить полотнища, стяги и включить иллюминацию, а уже на следующий день на домах разместят государственные флаги России и флаг Москвы. Демонтируют торжественное оформление до 15 сентября.

Напомним, что День города будет отмечаться в столице в течение двух дней - 6 и 7 сентября. В эти дни на Тверской площади пройдут праздничные концерты, в том числе музыкальный марафон от программы "Живой звук" телеканала "Москва 24" и международный музыкальный фестиваль "Большие города".

Примерное оформление сцены на Тверской. Фото предоставлено пресс-службой департамента СМИ и рекламы

6 сентября по Тверской улице пройдут шествием музыканты фестиваля "Спасская башня". Специально для этого мероприятия фонари вдоль Тверской украсят голографической светоотражающей пленкой и логотипом праздника.

В это время на Пушкинской площади состоится фестиваль московской прессы, также выступят музыкальные коллективы. Здесь же установят стелы "Москва - мой мир" с изображением лучших видов столицы.

Фото предоставлено пресс-службой департамента СМИ и рекламы

Праздничный концерт "Вечному городу - вечная музыка" состоится на Театральной площади. В сквере около памятника Карлу Марксу разместят информационные стенды "Графика" с видами Москвы, композиции "Бабочка" из цветного акрила, а также Медиаэкран для трансляции праздничных видеороликов.

На Манежной площади москвичи увидят фотовыставку "Мой мир - моя Москва", демонстрирующая как изменился город за последние годы.

Фото предоставлено пресс-службой департамента СМИ и рекламы

Ко Дню города на Лубянской площади установят девятиметровую конструкцию "Мой выбор", которая напомнит москвичам о предстоящих выборах в Мосгордуму. На Поклонной горе в эти дни пройдет праздничная программа с участием эстрадных и цирковых артистов, фестиваль песен о Москве и гала-концерт. На аллеях разместят тематическую фотовыставку агентства ИТАР-ТАСС, а также информационные стенды "Мой мир - Моя Москва".



Кроме того, в центре Москвы установят несколько крупных праздничных конструкций: у Триумфальной арки - "Герб", на Новоарбатском мосту - "Триколор". На Воробьевых горах появятся арт-объекты в виде деревьев с изображением разных видов Москвы.

Также в рамках празднования Дня города москвичи смогут принять участие в викторине "Эрудит", а также сфотографироваться на фоне праздничного макета. При этом скачать фотографию можно будет на сайте акции "Праздничная". Кроме того, москвичи смогут спеть песню о Москве, слова которой протранслируют на большом караоке-экране.

Фото предоставлено пресс-службой департамента СМИ и рекламы

Также ко Дню города украсят общественный наземный транспорт, речной транспорт, витрины магазинов и фасады зданий.

Фото предоставлено пресс-службой департамента СМИ и рекламы

Ранее сообщалось, что на День города запустят 12 высотных фейерверков во всех округах столицы, а также 16 фейерверков в московских парках. Они прогремят в 22.30 и будут длиться по 8 минут.

Кроме того, 6 сентября из 7-9 точек города каждый час будут стартовать экскурсии, а на ВДНХ пройдет "Детский День города".