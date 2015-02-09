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Общество

9 февраля, 18:10

Маврикий и Россия взаимно отменят визы

туризм визовый режим Маврикий

Фото: ТАСС/Марина Лысцева

Российское правительство одобрило проект соглашения с Маврикием о взаимном облегчении визового режима, сообщает "Интерфакс".

Согласно проекту документа, россияне и маврикийцы смогут без виз пребывать на территории стран друг друга на протяжении 60 дней. При этом суммарный срок безвизового пребывания в течение 180 дней не должен превысить 90 суток.

Правительство поручило МИД провести переговоры и подписать окончательное соглашение с маврикийскими партнерами.

В понедельник также стало известно, что МИД Болгарии упросил визовый режим для граждан России и некоторых стран СНГ. Изменения предусматривают выдачу двукратных и многократных виз туристам сроком на три года, если ранее у них уже была болгарская виза. Этими условиями смогут воспользоваться и владельцы недвижимости.

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Те, кто впервые посещают Болгарию, смогут получить краткосрочные двукратные или многократные визы сроком действия до одного года.

Ранее Тунис облегчил визовый режим с Россией – туристам больше не нужно получать визы при посещении этой страны. До этого момента срок, на которой турист мог въехать на территорию Туниса, составлял 14 дней, причем для этого нужно было прилететь прямым рейсом и иметь ваучер от туроператора.

Кроме того, об отмене виз для россиян заявила Индонезия. Нововведение позволит привлекать в страну около 450 тысяч новых туристов ежегодно. Послабление вступит в силу с января, до этих пор придется ставить штамп в аэропорту за определенную плату.

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