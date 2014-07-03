Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

03 июля 2014, 18:49

Зима является конкурентным преимуществом Москвы - департамент культуры

туризм Сергей Капков туристы зима

Фото: ИТАР-ТАСС

Наибольшее количество туристов приезжает в Москву летом, однако прошлой зимой был огромный всплеск интереса к столице, рассказал глава департамента культуры Сергей Капков во время видеовстречи онлайн-журнала о городском развитии UrbanUrban.ru.

Это связано, во многом, большой зимней программой в столице: рождественские ярмарки, катки и другое. "Постепенно акценты с летнего отдыха будут переносится на зиму, так как это время года - конкурентное преимущество Москвы. Ведь можно пригласить иностранцев, показать им, что такое русская зима", - сказал Капков.

Он добавил, что в Москве приезжает чуть меньше туристов, чем в Санкт-Петербург. Северную столицу посещает около 5 миллионов туристов, а Москву - 4,5 миллионов. "Москва может предложить миру то, что предлагает москвичам. Если жителю Москвы комфортно в парке Горького или Третьяковской галерее, то и иностранцу тоже", - отметил Капков.

Глава департамента также рассказал, что на сегодняшний день около 100 улиц в Москве обрели свой исторический вид, кроме того начинается борьба с огромными некрасивыми вывесками.

"Постепенно Москва вернет свое "открыточное" видовое величие. Это вопрос нескольких лет. Кроме того, в Москве не осталось ни одного бесхозного памятника. Это большой успех, что мы знаем с кого спрашивать за состояние здания", - подчеркнул Капков.

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать