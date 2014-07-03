Зима является конкурентным преимуществом Москвы - департамент культуры

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Наибольшее количество туристов приезжает в Москву летом, однако прошлой зимой был огромный всплеск интереса к столице, рассказал глава департамента культуры Сергей Капков во время видеовстречи онлайн-журнала о городском развитии UrbanUrban.ru.

Это связано, во многом, большой зимней программой в столице: рождественские ярмарки, катки и другое. "Постепенно акценты с летнего отдыха будут переносится на зиму, так как это время года - конкурентное преимущество Москвы. Ведь можно пригласить иностранцев, показать им, что такое русская зима", - сказал Капков.

Он добавил, что в Москве приезжает чуть меньше туристов, чем в Санкт-Петербург. Северную столицу посещает около 5 миллионов туристов, а Москву - 4,5 миллионов. "Москва может предложить миру то, что предлагает москвичам. Если жителю Москвы комфортно в парке Горького или Третьяковской галерее, то и иностранцу тоже", - отметил Капков.

Глава департамента также рассказал, что на сегодняшний день около 100 улиц в Москве обрели свой исторический вид, кроме того начинается борьба с огромными некрасивыми вывесками.

"Постепенно Москва вернет свое "открыточное" видовое величие. Это вопрос нескольких лет. Кроме того, в Москве не осталось ни одного бесхозного памятника. Это большой успех, что мы знаем с кого спрашивать за состояние здания", - подчеркнул Капков.