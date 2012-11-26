"Спартак" на перепутье: кто заменит Эмери?

Разгромное поражение в столичном дерби от "Динамо" стало последним для Унаи Эмери в ранге главного тренера "Спартака". Временно исполняющим обязанности наставника "красно-белых" назначен Валерий Карпин. Есть ли замена "вечному" "Валере" - рассуждает корреспондент M24.RU Василий Макагонов.

Вспоминая Эмери

Унаи Эмери. Фото: ИТАР-ТАСС

Роман Эмери со "Спартаком" получился коротким, как в том грустном анекдоте про любовь, которая так похожа на пробку от шампанского. Испанский специалист не продержался на посту главного тренера и шести месяцев и пополнил собой список тех, у кого не получилось выиграть со "Спартаком" ни одного значимого титула. В этом списке - все те, кто тренировал "красно-белых" последние десять лет: от Скалы - до Карпина. Испанская пресса уже сватает Эмери в "Эспаньол", а российские издания все еще продолжают подводить итоги его тренерской работы.

Критики Эмери несомненно правы в одном - команда под его руководством не смогла обрести ровным счетом ничего в игре, но многое потеряла. Исчез в неизвестном направлении "спартаковский" стиль игры, наставник стал делать ставку на прессинг и длинные передачи, а также забросы в штрафную площадь соперника с флангов. Тренер, который пытается поставить в "Спартаке" игру такого типа - в команде не задерживается ни при каких обстоятельствах, что было успешно доказано Старковым. Эмери не стал исключением, тем более, при отсутствии игры не было и никаких результатов.

Единственное, за что сейчас никто не ругает Эмери - это за его трансферную политику. "Спартак", доселе приобретавший футболистов по принципу "Хочу много и разных", наконец-то стал усиляться точечно, покупая игроков на те позиции, которые считались наиболее проблемными. Ромуло, Чельстрем, Хурадо, Инсаурральде - все они пришлись в "Спартаке" ко двору, за исключением, пожалуй, последнего. И то, Инсаурральде смотрится гораздо надежнее своих партнеров по обороне - Парехи и Сухи.

После оглушительного провала в матче с "Динамо" Эмери не явился на пресс-конференцию. Вместо него туда пришел генеральный директор "Спартака" Карпин, который огласил решение совета акционеров, - испанский специалист был уволен сразу же по окончании матча. Интересно, получил ли Эмери СМС-ку, как в свое время Микаэль Лаудруп, или все же это увольнение прошло по более "цивилизованному" сценарию.

Временно исполняющим обязанности главного тренера "Спартака" назначен Карпин. Никто другого исхода и не ожидал, очевидно, что подготовить команду к оставшимся матчам первенства способен только человек, знакомый с тренировочным процессом и разбирающийся в сложных взаимоотношениях внутри спартаковского коллектива. Но в гораздо большей мере всю футбольную общественность волнует другой вопрос - who is Mr.X? Иными словами, кто возглавит "Спартак" после перерыва в чемпионате.

На просторах Интернета сегодня звучат самые разные имена, которые мы собрали воедино.

Пеп Гвардиола

Пеп Гвардиола. Фото: ИТАР-ТАСС

Начать стоит со знаменитого испанца, который превратил "Барселону" в... то, что она сейчас из себя представляет. Лишних слов не требуется, миллионы болельщиков по всему миру каждый матч восторгаются изящными действиями каталонцев. Не так давно Пеп покинул пост главного тренера клуба и сейчас свободен. Но вероятность того, что Гвардиола возглавит "Спартак", увы, ничтожно мала. На тренера такого калибра претендует масса других именитых клубов, среди которых "Спартак" не является ни самым богатым, ни самым успешным.

Роберто Ди Маттео

Многие болельщики "Спартака" были бы не против увидеть на капитанском мостике бывшего наставника "Челси". А почему бы и нет? Скандальное решение Абрамовича, в одночасье уволившего тренера, который сумел выиграть для "синих" Лигу чемпионов, неожиданно "освободило" Ди Маттео. Никаких официальных предложений итальянскому тренеру еще не поступало, так что у менеджмента "Спартака" есть весьма неплохой шанс пригласить Ди Маттео на должность наставника "Спартака".

Минус в том, что Карпин значительную часть карьеры провел в Испании и прямых контактов с наставниками английской премьер-лиги у гендиректора "Спартака" нет.

Валерий Карпин

Валерий Карпин. Фото: ИТАР-ТАСС

"Валера, настало твое время!", "Валера, верим!", "Валерим!", - комментарии такого вида - обычное сейчас зрелище на фанатских сайтах "Спартака" и спортивных ресурсах. Карпин уже был главным тренером "красно-белых" и, надо признать, стал одним из самых успешных наставников за последнее десятилетие. Ни у кого, кроме Карпина, не получилось дважды занять второе место в чемпионате России.

Вот только захочет ли этого сам "Валера". Судя по всему, Карпин не горит желанием совмещать посты главного тренера и генерального директора (кроме того, здесь имеются разногласия с регламентом РФС). Вряд ли Карпин забыл гнев фанатов после поражения со счетом 2:5 дома от "Порту" и уж конечно, помнит о кричалке "Валера, нам нужен тренер!". Вероятность того, что Карпин все же останется главным тренером, избавившись от приставки "врио", не слишком высока.

Олег Романцев

Если говорить о спартаковских легендах, то, наверное, первое имя, которое вспоминается при слове "тренер" - Романцев. Девять чемпионских титулов, абсолютная гегемония в чемпионате России, уверенное выступление в европейских турнирах, сильный состав... Но это было очень давно. Романцев давно отошел от дел и много раз высказывался, что не готов к возвращению в большой футбол.

А вот вероятность того, что Романцев будет помогать новому главному тренеру, значительно выше.

Андрей Тихонов

Андрей Тихонов. Фото: ИТАР-ТАСС

"Тихонов навсегда!", "Андрей, ты всегда будешь для нас номером один", - баннеры, которые постоянно появляются на спартаковских "секторах". Тихонову не грозит неприятие со стороны спартаковских болельщиков, его, пожалуй, будут любить всегда, независимо от того, как выступает команда под его началом. Очень многие болельщики ждут возвращения легенды клуба в новом качестве - тренера "Спартака".

Против этого - послужной список Тихонова. Андрей - новичок в тренерской работе и пока успел поруководить только малоизвестной любительской "Спартой".

Юрий Семин

Нельзя сбрасывать со счетов и творца успехов московского "Локомотива". "Железнодорожники", долгое время бывшие "пятым колесом" в московской футбольной телеге, вышли на лидирующие роли в российском футболе под руководством Семина. Но и тут есть много слабых мест: во-первых, Семин не из тех, кто способен принести сиюминутный результат, все его клубы строились годами, что в условиях "Спартака" едва ли возможно.

Во-вторых, Семин не слишком удачно зарекомендовал себя работой в киевском "Динамо" и после возвращения в "Локомотив". Из "Динамо" он был уволен за четыре поражения подряд, а из родного клуба ушел после ссоры с руководством, так и не добившись каких-либо успехов.

Андрей Кобелев

Андрей Кобелев. Фото: ИТАР-ТАСС

Наиболее реальный вариант для "Спартака". Кобелев и раньше мог оказаться в стане "красно-белых", но что-то не заладилось с переговорами. В этот раз он выглядит самым предпочтительным кандидатом. Вряд ли потребует большую зарплату, вряд ли будет сильно протестовать против решений руководства. Другое дело, что Кобелева, бывшего "динамовца" может не принять спартаковская торсида.

Кроме того, не слишком удачно сложилась тренерская карьера Кобелева в "Крыльях Советов". Он сумел спасти самарский клуб от вылета, но в этом году покинул свой пост после серии поражений.

Кто станет главным тренером "Спартака" - ответ на этот вопрос неминуемо должен быть получен в зимнее трансферное окно. Скорее всего, об этом станет известно еще раньше. Пока остается только предполагать дальнейшее развитие событий. Но ясно одно: фанаты не простят Карпину поражения в матче с "Зенитом". Поражение 0:5 от "Зенита" в первом круге было слишком чувствительным, чтобы забыть о нем. А значит, перед Карпиным стоит очень сложная задача.

Подготовил Василий Макагонов @vmakagonov