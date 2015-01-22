Самбист Малышев: "У самбо есть небольшие шансы попасть в программу Олимпиады"

Павел Малышев. Фото: Анастасия Ткач

Попадет ли самбо в программу Олимпийских игр? Почему самбисты в уличных драках опаснее, чем боксеры? Об этом и многом другом спортивный обозреватель M24.ru Василий Макагонов побеседовал с заслуженным тренером России по боевому самбо, главным тренером центра единоборств "Фабрика бойцов" Павлом Малышевым.

- В декабре стало известно, что заявка на включение самбо в программу Олимпийских игр передана на рассмотрение Олимпийского комитета. Как думаете, какие шансы у самбо?

- Ну, шансы есть. Прежде всего, потому что Россия вносит большой вклад в развитие олимпийского движения. С точки зрения выгоды России, самбо очень выгодно включить в олимпийские виды спорта, потому что чемпионаты мира последние лет 15 остаются за Россией.

- Не думаете, что чиновники МОК подумают и скажут: "А зачем нам включать в олимпийскую программу вид спорта, в котором россияне завоюют практически все медали?".

- Да есть такое мнение. Но многие люди понимают, что это интересный вид спорта, потому что базируется на разных техниках, тактиках, скоростях. Поэтому неизвестно, будем ждать и надеяться.

Павел Малышев. Фото: Анастасия Ткач

- Сейчас бытует мнение, что самбо – это, пожалуй, один из самых разносторонних видов единоборств. Почему такие достаточно узкоспециализированные виды единоборств, как кикбоксинг, пользовались гораздо большей телевизионной популярностью?

- Здесь уже, наверное, больше по другим критериям судить нужно. Ведь кикбоксинг - более зрелищный спорт, там нет борьбы. Нет вязкости, нет маленькой амплитуды, нет добивания в одном положении лежачего соперника в течение минут так пяти. Зато есть зрелищные удары руками, ногами, коленями. Там нет возни на настиле ринга. Для народа зрелище – это когда кровь и драка. Но, даже приходя на самбо, зал взрывается, когда человек совершает фантастический бросок или зрелищный нокаут. Именно в зрелищности и медийности – секрет популярности K-1.

- Получается, самбо не любят показывать, потому что там мало крови?

- Нет, там крови, наверное, еще больше, но мы сталкиваемся с более специфичным отношением к этому виду спорта… Нет патриотического вложения в молодежь, что это наше и его надо смотреть, как в Японии каратэ или дзюдо. Я не скажу, что дзюдо - более зрелищный вид спорта, чем самбо, но оно давно включено в программу Олимпийских игр. Им занимаются с самого детства, его знают все, на физкультуре пять раз в неделю проводятся занятия.

- Слышали о предложении включить самбо в школьную программу?

- Мне кажется, это нереально. Кто на физкультуру не ходит, тот и на самбо не будет ходить. Нужно привить сначала, что это хорошо. Хотя бы Федора Емельяненко попросить провести несколько открытых уроков самбо в школах.

Мы делали четыре открытых урока, там было по 200 человек на каждом. Люди сейчас могут идти на Mix Fight, но не пойдут на боевое самбо, потому что Mix Fight - это тренд, а боевое самбо никто не делает трендом.

Фото: Анастасия Ткач

- C другой стороны, ММА стало очень популярным в России с того момента, как Федор Емельяненко начал блистать на мировой арене. Появилась звезда, все начали интересоваться этим видом спорта и подняли его популярность на огромную высоту. Но ведь в самбо почти все звезды – тоже россияне!

- Тут действует совокупность нескольких факторов. Федор в такую эпоху попал еще очень удачно. Нам нужно было что-то вроде национальной идеи, нужен был идол, кумир, на которого могли бы равняться миллионы россиян. И Федор идеально подходил для этой роли. И опять же, ММА – более зрелищный вид спорта, чем самбо.

- Федор, получается, создал мейнстрим?

- Ну да. В принципе, даже своей популярностью в ММА он зацепил самбо: он ведь бывший самбист. На нем самбо немножечко сейчас и выезжает. Говорят, что вот, "Федор – наш пример", а он и не отрицает, что самбист и всегда себя считал, прежде всего, бойцом самбо.

Фото: Анастасия Ткач

- В клубе существует несколько направлений: самбо, грэпплинг, кикбоксинг, - какой из них сейчас в Москве пользуется наибольшей популярностью? Куда активнее всего идут дети?

- Наверное, все-таки Mix Fight, потому что, опять же, он более трендовый. Его сейчас больше всего показывают по телевидению, как итог, им начинают интересоваться дети, и приходят записываться на занятия. Cтоит понимать, один важный момент: люди идут на занятия не потому что хотят защититься от преступников, а исходя из собственных представлений о том, чем заниматься круто.

Вот, к примеру, в боксерских секциях народу гораздо больше, чем на самбо. Кто победит в уличной драке: самбист или боксер? При условии, что в потасовке принимают участие люди одной весовой категории, победит, скорее всего, самбист. Боксеру необходимо попасть первым же ударом, если он этого не сделает, то вряд ли ему дадут еще шанс – просто скрутят.

- Сколько у вас сейчас народу занимается?

- У меня три группы: одна профессиональная, там сборники, уровень разряда от кандидатов в мастера спорта, младшая и старшая группы. В младшей где-то 15-20 человек и в старшей – 10-20.

- Если кто-то опаздывает на тренировки, наказываете?

- Нет, просто на разминку отправляю. Можно, конечно, поиздеваться (смеется), но не люблю я этого.

Фото: M24.ru

- Что нужно знать начинающему, который в первый раз приходит в клуб? Ему нужно самостоятельно перед этим делать какие-либо упражнения?

- Если цель – стать чемпионом, то, конечно, лучше делать что-то, чем вообще ничего. Хотя бы поприседать, поотжиматься, поподтягиваться

- Как вы попали в самбо?

- В пять лет меня мой дядя отвел на вольную борьбу. Я родился в Казахстане, в городе Джамбул. Потом родители переехали в Алма-Ату. Там я начал заниматься у своего первого тренера по вольной борьбе. Еще будучи маленьким занимал второе место по Алма-Атинской области, но сейчас уже смутно помню, как там боролся. Кстати, я занимался одновременно борьбой и танцами.

- Как это хорошо звучит – самбо и танцы.

- Очень сочетаемые виды спорта: пластичность, чувство тела, тактильность, шаги. Это мне очень пригодилось в жизни. Танцы нужны, и я своих детей обязательно отдам на занятия ими.

- Случалось в жизни применять ваши спортивные навыки?

- Да, в основном, когда хулиганы разные приставали. Знаете, такие "недобандиты", родом откуда-то из "девяностых". Подходят и ненавязчиво интересуются, как дела, нет ли лишней сигаретки, где деньги лежат. Все подобные разговоры заканчивались либо моими объяснениями, что лучше бы им не знать, где у меня деньги лежат, либо… Ну, вы поняли. Я не злой и не агрессивный человек и всегда стараюсь уйти от любых конфликтов на улице.

Последний конфликт был два года назад в Краснодарском крае. Поехал на море, а там пьяная компания – с корпоратива какого-то шли. Без повода подходят и начинают права качать, толкаться, пытаются руки распускать.

Парой пощечин удалось дело решить, они извинились и ушли. Но вот корпоративов я с тех пор остерегаюсь.

Василий Макагонов