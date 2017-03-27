Провоз велосипедов в электричках будет весь день бесплатным 19 и 28 мая

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Провоз велосипедов в пригородных электричках будет бесплатным в течение всего дня во время проведения акции "На работу на велосипеде" и Всероссийского велопарада. Об этом m24.ru рассказали в пресс-службе Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

"Планируется, что можно будет бесплатно провозить велосипед в течение всего дня во время акции и велопарада", – сказали в пресс-службе.



Кроме того, в эти дни провезти велосипед можно будет в любом вагоне поезда (в новых составах электричек для них оборудованы только первый и последний вагоны).

[URLEXTERNAL=http://pravila.m24.ru//site/SeeInstruction/342]Как правильно ездить на велосипеде в городе[/URLEXTERNAL]

Перевозить велосипед можно бесплатно в московских автобусах, трамваях, троллейбусах, на МЦК и речных трамваях. В столичную подземку велосипед можно взять с собой только в разобранном и упакованном виде ( о других рекомендациях и правилах поведения в метро – читайте в материале m24.ru в московских автобусах, трамваях, троллейбусах, на МЦК и речных трамваях. В столичную подземку велосипед можно взять с собой только в разобранном и упакованном виде (). Пассажиры пригородных электричек с августа могут оформить к абонементным билетам "велоопцию" на провоз велосипедов в электричках. Его стоимость составляет 300 рублей для карт "Ежедневно" и "Большая Москва" и 200 рублей для абонемента "Выходного дня". Абонемент "Большая Москва" с велоопцией позволяет велосипедистам в течение месяца без ограничений количества поездок передвигаться на электропоездах в 25-километровой зоне от головных вокзалов. В часы, когда пассажиров в электричках не очень много (с 11:00 до 16:00 и с 21:00 до 06:00), личный транспорт разрешено провозить бесплатно. Всероссийская акция "На работу на велосипеде" пройдет 19 мая. В этот день в Москве будет работать десять "энергетических точек" с бесплатными фруктами и водой. А в последнее весеннее воскресенье, 28 мая, состоится Всероссийский велопарад по Садовому кольцу. По предварительным оценкам, акция соберет около 40 тысяч участников. Сейчас в различных районах столицы работает 300 станций велопроката. Сеть планируют расширить к 2019 году. Адреса велопроката можно узнать на Едином транспортном портале. На сайте есть карта велодорожек и велопарковок, причем предложить новую парковку для велосипедов может любой пользователь. В этом году велосезон откроется в конце апреля.