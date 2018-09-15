С ветерком и без светофоров. Как в регионе развивается водный транспорт

За время навигации в этом году водными артериями Подмосковья воспользовался миллион пассажиров. Власти столицы заявили о планах по созданию регулярных маршрутов речных трамвайчиков. О развитии водного транспорта и перспективах его востребованности в Москве и области – читайте в материале портала Москва 24.

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Подмосковье

За пять месяцев навигации 2018 года общий пассажиропоток на воде в Московской области увеличился на 4,3%, а услугами речного транспорта воспользовался миллион человек. Об этом сообщили в пресс-службе ФГБУ "Канал имени Москвы". При этом непосредственно турпоток вырос на 6% и составил около 240 тысяч путешественников.

Речные прогулки и путешествия снова становятся популярным видом отдыха у россиян и зарубежных гостей. Среди наиболее популярных маршрутов: круизы из Москвы в Санкт-Петербург и обратно. Высоким спросом пользуются также маршруты до Нижнего Новгорода, Казани, Волгограда с остановками в малых городах России, отметили в пресс-службе организации.

Кроме того, развивается и причальная инфраструктура. Так, появилась стоянка Кинешма в Ивановской области. С 2016 года действует зеленая стоянка Коприно на Рыбинском водохранилище в Ярославской области. Благодаря удобному дебаркадеру с 2017 года круизные теплоходы стали заходить в Рязань, а в этом сезоне аналогичная пристань появилась в подмосковной Дубне.

Москва

А власти столицы делают ставку не на рекреационный, а на пассажирский потенциал главной водной артерии города. Глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов рассказал о планах запустить полноценный регулярный маршрут движения речных трамвайчиков.

Регулярный маршрут речных трамваев планируют запустить в столице



По планам мэрии, он должен появиться в 2021 году. Суда будут курсировать от Нижних Мневников до Киевского вокзала. Маршрут свяжет друг с другом три столичных округа, а также деловой квартал "Москва-Сити", городские парки и Киевский вокзал. Новую водную магистраль получат районы Хорошево-Мневники, Филевский парк, Пресненский и Дорогомилово.

Предположительно, маршрут будет включать семь остановок на пассажирских причалах, которые к тому времени реконструируют и благоустроят. Протяженность маршрута составит около 10 километров, поездка туда и обратно займет 104 минуты. Пользоваться им смогут около полутора тысяч пассажиров в час.

Кроме того

Водный транспорт в Москве и окрестностях исторически был одним из самых востребованных у населения. Во времена Советского Союза берега Москвы-реки во многих местах были связаны паромными и лодочными переправами. Делалось это, как правило, на удалении от мостов. Председатель Союза пассажиров России Кирилл Янков считает, что стоит возродить эту практику.

"К вопросу нужно подходить комплексно. Маршруты вдоль по течению реки не везде будут актуальны, потому что речной транспорт по скорости проигрывает любому другому виду городского транспорта. Но маршруты поперечные могли бы быть востребованы у пассажиров: если, например, до ближайшего моста далеко – удобно переправиться на другой берег на лодке", – подчеркнул он.

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Эксперт считает, что за основу таких "поперечных связей" для районов можно взять советские трассировки переправ и посмотреть, какие из них актуальны сегодня и не дублируются мостами или линиями метро.



Кирилл Янков председатель Союза пассажиров России "Кое-где есть потенциал для восстановления таких линий. Скажем, на участке между Коломенским и Братеевским мостами. Там большое расстояние, и по реке людям переправляться было бы удобнее"



Председатель комитета московской торгово-промышленной палаты по вопросам таксомоторных перевозок Богдан Коношенко не исключает появления на столичных водных артериях более быстрого и комфортного вида городского транспорта.

"Водное такси – явление очень специфическое. Но оно могло бы быть востребовано, если проект будет рентабельным для бизнеса, а тарифы привлекательны для людей", – сказал он.

Идея превратить Москву-реку в транспортную артерию не нова. Еще в 20-е годы прошлого века по главной водной артерии столицы курсировали несколько маршрутных катеров. Один из последних таких трамвайчиков в районе Рублево закончил работу в 2005 году. В 2011 году планировали пустить речные трамваи от метро "Китай-город" до метро "Печатники", в 2013 году – от проспекта Маршала Жукова до подмосковного города Жуковский. Оба проекта так и не были реализованы. Сегодня все полторы сотни судов на реке – туристические.

