Как уберечься от мошенничества в автосалоне

Москвичку обманули мошенники автосалона. Перед покупкой авто с нее взяли залог в 50 тыс. руб. Затем несколько страниц в договоре заменили, и цена авто сильно увеличилась. Когда женщина попыталась отказаться от сделки, продавцы потребовали оставить залог им



Наш читатель Ольга написала о мошенниках из автосалона. Схема довольно проста: покупатель внес залог в размере 200 000 рублей за новый автомобиль. При подписании договора оказалось, что стоимость машины не 519 000 рублей, как обговаривалось раньше, а 764 000. Сотрудник салона объяснил, что прибавка к стоимости – это страхование автомобиля на 5 лет. Однако в страховой компании заявили, что договор был заключен на 1 год. Автосалон отказывается вернуть деньги, и Ольге остается только идти в суд.

"М24" рассказывает о других популярных схемах мошенничества и о том, как этого избежать.

Самый опасный для покупателя метод – это продажа автомобилей под видом новых.

Продавцы перекрашивают и ремонтируют подержанные или побывавшие в авариях машины. Стоят они на порядок дешевле новых, но счастливый владелец не подозревает о дефектах и рискует попасть в аварию. Также автомобиль могут показать на неосвещенной стоянке или вечером на улице, когда дефекты будут незаметны.

Выход из этой ситуации – осматривать машину в сопровождении специалиста, который увидит все недочеты еще до покупки. В противном случае доказать, что неисправность была раньше, не получится.

Другой распространённый способ – это изменение стоимости автомобиля. Мошенники могут действовать по-разному: указать стоимость в договоре без НДС (а это 18% от стоимости), без вознаграждения продавцу или сумму в договоре обозначить у.е. – но надо учесть, что курс автосалона может быть выше официального курса. Также в договоре должна быть указана комплектация, иначе ожидания и реальность могут значительно расходиться.

Тут совет может быть один – внимательно читать договор. Часто продавцы торопят покупателей с подписание всех копий. Но главное тут – прочитать все, потому что они могут отличаться.



Еще один способ – это "другой покупатель". Вроде, кажется, все в порядке – и комплектация, и цена. Но продавец объявляет, что эту машину, оказывается, уже купили, и за определенную сумму они уладят конфликт в пользу нового клиента.

В таких ситуациях поможет только одно – развернуться и уйти из автосалона.



Также можно столкнуться с мошенниками при покупке автомобиля по доверенности. Транспорт может быть в угоне, находиться в залоге у банка или кто-то из супругов не давал согласие на продажу. В таком случае прав будет законный владелец машины, а не покупатель.