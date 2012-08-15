Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Город

15 августа 2012, 14:42

Как уберечься от мошенничества в автосалоне

транспорт криминал обо всем

Москвичку обманули мошенники автосалона. Перед покупкой авто с нее взяли залог в 50 тыс. руб. Затем несколько страниц в договоре заменили, и цена авто сильно увеличилась. Когда женщина попыталась отказаться от сделки, продавцы потребовали оставить залог им


Наш читатель Ольга написала о мошенниках из автосалона. Схема довольно проста: покупатель внес залог в размере 200 000 рублей за новый автомобиль. При подписании договора оказалось, что стоимость машины не 519 000 рублей, как обговаривалось раньше, а 764 000. Сотрудник салона объяснил, что прибавка к стоимости – это страхование автомобиля на 5 лет. Однако в страховой компании заявили, что договор был заключен на 1 год. Автосалон отказывается вернуть деньги, и Ольге остается только идти в суд.

"М24" рассказывает о других популярных схемах мошенничества и о том, как этого избежать.

Самый опасный для покупателя метод – это продажа автомобилей под видом новых.
Продавцы перекрашивают и ремонтируют подержанные или побывавшие в авариях машины. Стоят они на порядок дешевле новых, но счастливый владелец не подозревает о дефектах и рискует попасть в аварию. Также автомобиль могут показать на неосвещенной стоянке или вечером на улице, когда дефекты будут незаметны.

Выход из этой ситуации – осматривать машину в сопровождении специалиста, который увидит все недочеты еще до покупки. В противном случае доказать, что неисправность была раньше, не получится.

Другой распространённый способ – это изменение стоимости автомобиля. Мошенники могут действовать по-разному: указать стоимость в договоре без НДС (а это 18% от стоимости), без вознаграждения продавцу или сумму в договоре обозначить у.е. – но надо учесть, что курс автосалона может быть выше официального курса. Также в договоре должна быть указана комплектация, иначе ожидания и реальность могут значительно расходиться.

Тут совет может быть один – внимательно читать договор. Часто продавцы торопят покупателей с подписание всех копий. Но главное тут – прочитать все, потому что они могут отличаться.

Еще один способ – это "другой покупатель". Вроде, кажется, все в порядке – и комплектация, и цена. Но продавец объявляет, что эту машину, оказывается, уже купили, и за определенную сумму они уладят конфликт в пользу нового клиента.

В таких ситуациях поможет только одно – развернуться и уйти из автосалона.


Также можно столкнуться с мошенниками при покупке автомобиля по доверенности. Транспорт может быть в угоне, находиться в залоге у банка или кто-то из супругов не давал согласие на продажу. В таком случае прав будет законный владелец машины, а не покупатель.

Сюжет: Как защититься от мошенников

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать