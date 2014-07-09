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Город

09 июля 2014, 13:04

Москва вошла в десятку самых обеспеченных транспортом городов России

транспорт наземный транспорт маршруты рейтинг исследование

Фото: m24.ru

Москва вошла в десятку самых обеспеченных общественным транспортом городов России, однако на первом месте оказался город Кемерово. Таковы выводы исследования, проведенного городским справочником 2ГИС.

Аналитики составили рейтинг городов по количеству остановок на каждые 10 км улиц. В исследовании учитывались остановки автобусов, троллейбусов и маршрутных такси.

Так, лидером среди городов с населением более 500 тысяч человек занял город Кемерово. В столице Кузбасса на каждые 10 км городских улиц приходится 3 автобусные остановки. Кроме того, в первую десятку вошли Липецк, Саратов, Москва, Нижний Новгород, Барнаул, Санкт-Петербург, Ярославль, Челябинск и Томск.

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Отмечается, что по количеству автомобильных маршрутов не знают равных Москва и Санкт-Петербург. В городе на Неве порядка 1000 маршрутов, а в столице в 2,5 раза больше. Затем в списке значится Новосибирск. Там насчитывается около 400 маршрутов. Замыкает рейтинг Томск – там маршрутов порядка 60.

Кроме того, исследователи отметили, что почти 85% всех остановочных платформ в России приходится на автобусы и троллейбусы, лишь 9% приходятся трамвайные остановки, около 5% - это станции электричек, а менее 1% - станции метро.

Телефонный справочник, объединенный с электронной картой города 2ГИС охватывает более 250 городов России и других стран. Он доступен бесплатно на 2gis.ru и в приложениях для мобильных устройств, компьютеров и ноутбуков. Справочные данные собираются и регулярно обновляются собственными службами 2ГИС.

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