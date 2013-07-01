Поезда не будут ходить между станциями "Савеловская" и "Петровский парк" БКЛ с 23 июля

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01 июля 2013, 14:55

Водители перестали продавать билеты "ТАТ" на 2 поездки

транспорт наземный транспорт Евгений Михайлов проездные билеты ТАТ

В троллейбусах Москвы больше не будут продавать билеты на 2 поездки

С 1 июля водители общественного транспорта перестали продавать проездные билеты "ТАТ" на 2 поездки. При этом они останутся в киосках ГУП "Мосгортранс". Такое решение было принято для повышения безопасности и увеличения скорости движения автобусов, троллейбусов и трамваев.

По данным департамента транспорта, с июля у водителей можно приобрести билет "ТАТ" на 4 и 40 поездок за 100 и 700 рублей соответственно, а также билет "90 минут" на 1 или 2 поездки за 50 и 100 рублей. При этом срок действия проездных на 4 и более поездок продлен до 90 дней. Для оплаты проезда также можно использовать транспортную карту "Тройка", билеты "Единый" и "90 минут".

Как отметил первый замглавы департамента Евгений Михайлов, отмена продажи билетов на 2 поездки водителями, в первую очередь, обусловлена соображениями безопасности. "Водитель не является билетным кассиром и первостепенная его задача безопасно управлять транспортным средством. Не менее важный момент - это увеличение скорости движения наземного транспорта по маршруту, а также соблюдение расписания движения", - подчеркнул он.

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По словам Евгения Михайлова, с момента запуска нового билетного меню 2 апреля проездные у водителей стали покупать в 3 раза реже. При этом время в пути сокращается до 5 процентов.

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