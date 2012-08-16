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ЧП

16 августа 2012, 11:43

Российский самолет сел в Исландии после сообщения о бомбе

терроризм бомбы самолеты чп

Самолет, который экстренно приземлился в Исландии, прилетит в Москву. На его борту не обнаружили бомбы. Airbus A330 был вынужден экстренно приземлиться после анонимного сообщения в полицию. Все пассажиры находятся в безопасности

Российский самолет совершил экстренную посадку в Исландии после сообщения о бомбе на борту.

Airbus A330 авиакомпании "Аэрофлот- российские авиалинии" следовал рейсом Нью-Йорк – Москва. Через некоторое время после взлета неизвестный позвонил в спецслужбы США и заявил, что российский самолет заминирован, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в авиадиспетчерских службах столичного аэропорта.
По словам неизвестного, на борту находятся пять чемоданов со взрывчаткой, которая должна сработать по прилете самолета в Москву.

После сообщения экипаж принял решение прервать рейс и посадить самолет в Исландии. На взлетно-посадочной полосе самолет встречали сотрудники экстренных служб - медики и пожарные.

Как уточнили в компании "Аэрофлот", посадка прошла успешно. Сейчас идет досмотр багажа и пассажиров. Эксперты проводят поиск взрывного устройства на борту самолета.

После завершения проверки и при отсутствии угрозы для пассажиров самолет продолжит свой полет.

Всего рейсом из Нью-Йорка в Москву летели 256 человек.

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