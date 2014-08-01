Осенью подешевеют билеты на часть "Сапсанов" до Санкт-Петербурга

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С 15 сентября билеты на "Сапсан" до Санкт-Петербурга можно будет приобрести по сниженной цене из-за новой системы тарифообразования, сообщает пресс-служба РЖД.

Теперь стоимость проезда будет зависеть не только от времени продажи билетов и вместимости, но и от времени нахождения поезда в пути. Так, раньше проезд в эконом-классе при оформлении билета за 45 суток стоил 2 322 рубля. С введением новой системы билет на поезд, идущий свыше 4 часов 10 минут, будет стоить 2 тысячи рублей, а по спецтарифу "туда-обратно" - 1 800 рублей. Поездка в бизнес-классе обойдется в 3 957 рублей вместо 4 397.

Кроме того, в вагоне № 10 вводится новый класс обслуживания "Экономический+". В вагоне относительно небольшое общее количество мест, расстояние между креслами в на 90 мм больше, чем в вагоне эконом-класса. Также там есть розетки для подзарядки мобильных телефонов.

Помимо этого, у пассажиров будет бесплатный доступ в интернет, предоставляется и набор гарантированного питания с напитками. Стоимость проезда в вагоне № 10 при оформлении билета за 45 суток для одного взрослого пассажира составит 2 375 рублей.

Отметим, что с 1 августа из Москвы в Санкт-Петербург будут ежедневно ходить сдвоенные "Сапсаны". Они состоят из 20 вагонов вместо обычных 10 и могут перевозить 1050 пассажиров.

Поезд № 766 Москва - Санкт Петербург будет ходить без остановок (отправление из столицы в 19.35, прибытие - в 23.34). Из Санкт-Петербурга сдвоенный "Сапсан" будет выезжать в 13.45 (прибытие в Москву - в 18.15). Поезд будет останавливаться в Бологом и Твери.