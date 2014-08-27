На портале открытых данных появилась карта органов власти

На портале открытых данных data.mos.ru появились все адреса органов власти города: департаментов, комитетов, префектур, управлений и управ.

В общей сложности на территории столицы располагается 185 различных органов власти. По каждому из них на портале представлен адрес, страница в интернете и телефон. При этом данные представлены как в виде таблицы, так и на единой карте.

Кроме того, на портале открытых данных появились адреса всех подразделений Объединения административно-технических инспекций Москвы и подразделений Гостехнадзора. Они также доступны в табличном виде и на единой карте.

"Мосгорсправка": Что можно узнать на Портале открытых данных

Портал открытых данных – это электронный справочник Москвы, достоверный источник информации по инфраструктуре города. Портал обобщает данные более чем о 315 тысячах городских объектов: учреждениях социальной сферы, объектах досуга и отдыха и многих других. Проект, стартовавший 29 января 2013 года, стал первой подобной площадкой в России.

Электронным атласом Москвы и Порталом открытых данных в настоящее время пользуются около 3 миллионов москвичей. На его основе уже создано 22 мобильных приложения, в их числе такие проекты, как "Яндекс.Такси" и "Городские аптеки".

На портале представлены социальные учреждения (детсады, школы, поликлиники, больницы, библиотеки и др.), график отключения воды, реестр камер дворового видеонаблюдения, список платных парковок, пункты сдачи крови и многое другое.