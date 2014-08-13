Посылку беженцам с Украины можно бесплатно отправить "Почтой России"

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"Почта России" начала бесплатно доставлять посылки с гуманитарной помощью для жителей юго-восточных областей Украины, приехавших в России, сообщает пресс-служба организации.

Посылки можно отправлять в Белгородскую, Брянскую, Воронежскую, Курскую и Ростовскую области в централизованные пункты сбора гуманитарной помощи. В будущем список адресов может пополниться. Адрес отправители выбирают сами.

Переселенцам можно послать средства личной гигиены, моющие и дезинфицирующие средства, постельное белье, полотенца, подушки, одеяла, одежду, обувь. Все вещи должны быть новыми, отмечается в сообщении.

Посылки принимаются в открытом виде, после чего их проверяет оператор. Тарифные сборы с отправителя не взимаются.

Адреса для отправки посылок Белгородское региональное отделение "Красного креста" - ул. Б. Хмельницкого, д.181, Белгород, 308010 Белгородское региональное отделение "Красного креста" - ул. Б. Хмельницкого, д.181, Белгород, 308010 ГБУ "Комплексный центр социального обслуживания населения Бежицкого района Брянска" - Бульвар 50 лет Октября, д. 4, Брянск, 241035 КУВО "Управление социальной защиты населения Центрального района Воронежа" - Ул. Никитская, д. 8а, Воронеж,394009 Областное казенное учреждение "Аварийно-спасательная служба Курской области" - Ул. 50 лет Октября, д. 177, Курск,305040 Государственное казенное учреждение Ростовской области Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Ростовской области - Ул. М. Горького, д. 147, Ростов-на-Дону, 344002





Помимо этого, во всех отделениях почты можно перевести деньги для беженцев на счет Российского Красного Креста.

Реквизиты Полное наименование Общероссийская общественная организация "Российский Красный Крест" Сокращенное наименование Российский Красный Крест Р/с 40703810000760000170 в ОАО "Банк Москвы" г. Москва К/с 30101810500000000219

Полное наименование Общероссийская общественная организация "Российский Красный Крест" Сокращенное наименование Российский Красный Крест Р/с 40703810000760000170 в ОАО "Банк Москвы" г. Москва К/с 30101810500000000219

Также на почте бесплатно принимают миграционные уведомления и предоставляют беженцам бесплатный интернет. Для них работают четыре мобильных отделения.

Напомним, что в Москве есть несколько пунктов сбора помощи для беженцев. До 20 августа проходит акция "Соберем детей-беженцев в школу". Горожане могут приносить в пункты сбора гуманитарной помощи одежду, обувь, ручки, тетради и т.д. Их принимают по вторникам и четвергам с 14.00 до 18.00 в пунктах сбора помощи в доме 23 на Краснопресненской улице (у магазина "Billa") и в доме 6 на Кузнецком мосту. Желающие могут помочь деньгами для покупки рюкзаков, тетрадей и письменных принадлежностей.

Помощь для беженцев также собирает департамент социальной защиты населения Москвы. Сдать вещи можно с 9.00 до 18.00 с понедельника по субботу (выходной день - воскресенье).

Принести вещи можно по адресам: Арбат - Трубниковский пер., 21, стр. 1 Арбат - Трубниковский пер., 21, стр. 1 Басманный - Новая Басманная ул., дом 37, стр.1 Вешняки- ул. Реутовская, 6-а Гольяново - ул. Новосибирская, д. 3 Богородское - Ивантеевская ул., д. 13 Раменки - ул. Довженко, д. 6, подъезд 22 (помещение Совета ветеранов) Раменки - ул. Довженко, д. 6, подъезд 22 (помещение Совета ветеранов) Очаково-Матвеевское - ул. Нежинская, д. 13, подъезд 21, кв. 707 Зябликово - ул. Шипиловская, д. 9, к. 2 Зюзино - Севастопольский пр-т, д.1, корп.1А Головинский -ул. Онежская, д. 2 Люблино- ул. Люблинская, д. 159 Выхино-Жулебино - Жулебинский бульвар, д. 40, корп. 1 Выхино-Жулебино - Рязанский пр-т, д. 64, корп. 2 Зюзино -ул. Одесская, д. 9 стр. 1 Зюзино - ул. Новаторов, д. 36, корп. 5 Ясенево- ул. Голубинская, д. 32, корп. 2 Северный - ул. 1-я Северная линия, д. 3 Отрадное - ул. Римского-Корсакова, д. 6 Ярославский- ул. Палехская, д. 11, к. 2 Покровское-Стрешнего - Подмосковная, д. 5 Зеленоград - Зеленоград, корп. 205а Троицк -город Троицк, м-н "В" дом 40 Южное Бутово - ул.Брусилова, д.17 Москворецкий - город Московский, 3мкр., д.2А, 2 этаж, 3каб.





Также переселенцам из Украины, имеющим статус беженца, будут выплачивать единовременные денежные пособия. В российских вузах беженцам из Украины выделят 1,5 тысячи мест. Выпускники-переселенцы могут поступить в РУДН, белгородские, воронежские, брянские вузы, а также учебные заведения Северного Кавказа.

Напомним, что в Подмосковье сейчас действуют девять пунктов временного размещения беженцев. Однако уже через три месяца люди должны будут уехать, поскольку регион больше не предоставляет временное убежище. В дальнейшем украинцы смогут задержаться там максимум на три дня - за этот срок власти должны будут помочь украинцам найти работу в другом регионе. Cейчас в Подмосковье действуют девять пунктов временного размещения граждан Украины. В них находится 441 человек, в том числе 167 детей.

Как сообщалось ранее, в России сейчас находится около 500 тысяч вынужденных переселенцев с Украины. Около 140 тысяч человек обратилось за временным убежищем и разрешением на временное проживание. 60 тысяч получили временное убежище. В Москве временное убежище предоставили двум тысячам украинцев. На прошлой неделе убежище гражданам Украины в Москве предоставлять перестали.