Посылку беженцам с Украины можно бесплатно отправить "Почтой России"

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"Почта России" начала бесплатно доставлять посылки с гуманитарной помощью для жителей юго-восточных областей Украины, приехавших в России, сообщает пресс-служба организации.
Посылки можно отправлять в Белгородскую, Брянскую, Воронежскую, Курскую и Ростовскую области в централизованные пункты сбора гуманитарной помощи. В будущем список адресов может пополниться. Адрес отправители выбирают сами.
Переселенцам можно послать средства личной гигиены, моющие и дезинфицирующие средства, постельное белье, полотенца, подушки, одеяла, одежду, обувь. Все вещи должны быть новыми, отмечается в сообщении.
Посылки принимаются в открытом виде, после чего их проверяет оператор. Тарифные сборы с отправителя не взимаются.
Адреса для отправки посылокБелгородское региональное отделение "Красного креста" - ул. Б. Хмельницкого, д.181, Белгород, 308010
ГБУ "Комплексный центр социального обслуживания населения Бежицкого района Брянска" - Бульвар 50 лет Октября, д. 4, Брянск, 241035
КУВО "Управление социальной защиты населения Центрального района Воронежа" - Ул. Никитская, д. 8а, Воронеж,394009
Областное казенное учреждение "Аварийно-спасательная служба Курской области" - Ул. 50 лет Октября, д. 177, Курск,305040
Государственное казенное учреждение Ростовской области Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Ростовской области - Ул. М. Горького, д. 147, Ростов-на-Дону, 344002
Помимо этого, во всех отделениях почты можно перевести деньги для беженцев на счет Российского Красного Креста.
РеквизитыПолное наименование Общероссийская общественная организация "Российский Красный Крест" Сокращенное наименование Российский Красный Крест Р/с 40703810000760000170 в ОАО "Банк Москвы" г. Москва К/с 30101810500000000219
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Также на почте бесплатно принимают миграционные уведомления и предоставляют беженцам бесплатный интернет. Для них работают четыре мобильных отделения.
Напомним, что в Москве есть несколько пунктов сбора помощи для беженцев. До 20 августа проходит акция "Соберем детей-беженцев в школу". Горожане могут приносить в пункты сбора гуманитарной помощи одежду, обувь, ручки, тетради и т.д. Их принимают по вторникам и четвергам с 14.00 до 18.00 в пунктах сбора помощи в доме 23 на Краснопресненской улице (у магазина "Billa") и в доме 6 на Кузнецком мосту. Желающие могут помочь деньгами для покупки рюкзаков, тетрадей и письменных принадлежностей.
Помощь для беженцев также собирает департамент социальной защиты населения Москвы. Сдать вещи можно с 9.00 до 18.00 с понедельника по субботу (выходной день - воскресенье).
Принести вещи можно по адресам:Арбат - Трубниковский пер., 21, стр. 1
Басманный - Новая Басманная ул., дом 37, стр.1
Вешняки- ул. Реутовская, 6-а
Гольяново - ул. Новосибирская, д. 3
Богородское - Ивантеевская ул., д. 13
Раменки - ул. Довженко, д. 6, подъезд 22 (помещение Совета ветеранов)
Раменки - ул. Довженко, д. 6, подъезд 22 (помещение Совета ветеранов)
Очаково-Матвеевское - ул. Нежинская, д. 13, подъезд 21, кв. 707
Зябликово - ул. Шипиловская, д. 9, к. 2
Зюзино - Севастопольский пр-т, д.1, корп.1А
Головинский -ул. Онежская, д. 2
Люблино- ул. Люблинская, д. 159
Выхино-Жулебино - Жулебинский бульвар, д. 40, корп. 1
Выхино-Жулебино - Рязанский пр-т, д. 64, корп. 2
Зюзино -ул. Одесская, д. 9 стр. 1
Зюзино - ул. Новаторов, д. 36, корп. 5
Ясенево- ул. Голубинская, д. 32, корп. 2
Северный - ул. 1-я Северная линия, д. 3
Отрадное - ул. Римского-Корсакова, д. 6
Ярославский- ул. Палехская, д. 11, к. 2
Покровское-Стрешнего - Подмосковная, д. 5
Зеленоград - Зеленоград, корп. 205а
Троицк -город Троицк, м-н "В" дом 40
Южное Бутово - ул.Брусилова, д.17
Москворецкий - город Московский, 3мкр., д.2А, 2 этаж, 3каб.
Также переселенцам из Украины, имеющим статус беженца, будут выплачивать единовременные денежные пособия. В российских вузах беженцам из Украины выделят 1,5 тысячи мест. Выпускники-переселенцы могут поступить в РУДН, белгородские, воронежские, брянские вузы, а также учебные заведения Северного Кавказа.
Напомним, что в Подмосковье сейчас действуют девять пунктов временного размещения беженцев. Однако уже через три месяца люди должны будут уехать, поскольку регион больше не предоставляет временное убежище. В дальнейшем украинцы смогут задержаться там максимум на три дня - за этот срок власти должны будут помочь украинцам найти работу в другом регионе. Cейчас в Подмосковье действуют девять пунктов временного размещения граждан Украины. В них находится 441 человек, в том числе 167 детей.
Как сообщалось ранее, в России сейчас находится около 500 тысяч вынужденных переселенцев с Украины. Около 140 тысяч человек обратилось за временным убежищем и разрешением на временное проживание. 60 тысяч получили временное убежище. В Москве временное убежище предоставили двум тысячам украинцев. На прошлой неделе убежище гражданам Украины в Москве предоставлять перестали.