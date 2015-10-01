Информация о свободных местах в технопарках появится на инвестпортале

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

На инвестиционном портале столицы появился новый сервис. Потенциальным инвесторам рассказывают о свободных земельных участках в технопарках, сообщает пресс-служба ГБУ "Городское агентство управления инвестициями".

Всего таких участков 30, их суммарная площадь составляет 60 гектаров. Восемь участков выставлены на торги, четыре находятся в стадии подготовки к аукциону.

Сервис предоставляет возможность не только посмотреть на сам участок, но и ознакомиться с технико-экономическими показателями объекта.

"Выбрав выставленный на торги участок, инвестор сможет ознакомиться с конкурсной документацией и принять участие в торгах", – рассказал директор городского агентства управления инвестициями Леонид Кострома.

Инвесторам, развивающим высокотехнологичные проекты, расскажут о существующей инфраструктуре в городе. Информация представлена в разделе "Технопарки". По каждой площадке доступна информация о площади и характеристиках здания, а также планы и фотографии объекта.

"Большая Москва": Технополисы и технопарки в Москве

Согласно планам правительства Москвы, к концу 2016 года в столице должны работать порядка 60 специализированных территорий: 54 технопарка, 4 технополиса и 2 индустриальных парка.

Статус резидента технопарка предоставляет компании налоговые льготы: освобождает от налога на имущество и понижает до 15,5 процента ставку налога на прибыль. Помимо этого, компаниям компенсируют процентную ставку по кредитам.

Технопарки в ближайшие годы появятся и в ТиНАО. Под размещение 10-20 парков зарезервировано около 700 гектаров земли, сообщал глава столичного департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.

По словам Жидкина, создание технопарков в ТиНАО – это способ решения проблемы дефицита рабочих мест. Киевское направление, по мнению главы департамента, является одним из наиболее перспективных для размещения таких объектов, поскольку располагает хорошей логистикой.