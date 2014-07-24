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Происшествия

24 июля 2014, 17:00

"Тесаку" продлили срок ареста на полгода

суды аресты Максим Марцинкевич Тесак

Максим Марцинкевич. Фото: ИТАР-ТАСС

Кунцевский районный суд Москвы продлил срок ареста националисту Максиму Марцинкевичу, больше известному под прозвищем "Тесак". Его обвиняют в разжигании межнациональной розни, сообщает РАПСИ.

Заседание прошло в закрытом режиме, суд отклонил ходатайство защиты, которая просила изменить ему меру пресечения на домашний арест или выпустить под залог. К рассмотрению дела по существу суд приступит 30 июля.

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Напомним, Марцинкевич, активист радикальных организаций, был задержан 17 января на Кубе по запросу Интерпола, после чего депортирован в Россию. Он обвиняется по статье "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства с применением насилия или с угрозой его применения", которая предусматривает до 5 лет лишения свободы.

По данным следствия, дело было возбуждено после размещения "Тесаком" в соцсетях трех роликов, содержащих "высказывания и призывы, направленные на возбуждение ненависти либо вражды по национальному признаку". Ролики были сняты во время его пребывания на Украине.

Марцинкевич уже имеет две судимости за преступления, совершенные на почве национальной нетерпимости. По новому делу ему грозит до 5 лет лишения свободы.

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