Жителя Подмосковья осудили за интернет-экстремизм

В Люберцах осужден пользователь интернета, разместивший на своей странице в социальной сети информацию экстремистской направленности, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

По приговору суда 20-летний Маджид Маджидов получил наказание в виде одного года исправительных работ за то, что размещал в социальной сети информацию экстремистской направленности.

Подсудимый был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного по статье "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства". Приговор был оглашен в зале Люберецкого городского суда.