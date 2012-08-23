"РР": Попытка сделать настоящий профсоюз привела в колонию

Рабочая борьба

Как попытка создать настоящий профсоюз приводит в колонию

В Якутии в исправительной колонии в поселке Верхний Бестях за попытку создать независимый профсоюз уже четвертый год сидит простой рабочий Валентин Урусов. Мысль о том, что в Удачном должен появиться полноценный, а не "карманный" профсоюз, появилась у Валентина, рядового сотрудника "Алмазэнергоремонта", одной из дочерних организаций местного ГОКа, после скандального "дела пескоструйщиков". Вместе с другими рабочими в добыче участвуют и так называемые абразивоструйщики или, проще, пескоструйщики, задача которых — обработка твердых поверхностей при помощи воздушно-абразивной струи, подаваемой по шлангу через сопло под высоким давлением. В 2007 году одна из бригад этих самых пескоструйщиков потребовала оплаты сверхурочных, которые в тот момент хронически не выплачивали. Рабочие подали иск в суд и даже сумели выиграть процесс: Трудовой кодекс явно был на их стороне.

Главный же скандал на сам момент спора заключался в том, что официозный профсоюз "Алросы" "Профалмаз" в этом процессе участвовал не на стороне работников, а на стороне… работодателя.

Каннибализм и предубеждения

Как Рязанская область сама выбирает себе нового губернатора

Первые с 2004 года прямые выборы губернаторов пройдут 14 октября в пяти российских регионах. Корреспондент "РР" отправился в Рязань, где вроде бы налицо все признаки реальной политической борьбы: номинальный фаворит от партии власти, кандидат от оппозиции, раскол элиты и скандалы. Но все не так обнадеживающе: кандидаты пока готовы опираться на что угодно, только не на реальные голоса избирателей

В Рязани нигде не видно предвыборной агитации. Гонка официально еще даже не началась, но только не для выдвиженца партии "Патриоты России" Игоря Морозова. 14 августа он написал открытое письмо к кандидатам от оппозиционных партий и предложил себя в качестве единого оппозиционного кандидата на грядущих губернаторских выборах. Политическая ситуация в регионе накаляется с каждым днем. Функционеры "Единой России" один за другим переходят на сторону Морозова, а в адрес губернатора Олега Ковалева, который собрался идти на второй срок, раздаются обвинения в использовании административного ресурса.



Убеженец

Как Джулиан Ассанж обхитрил англосаксонский истеблишмент и что ему за это будет

После двухмесячных раздумий Эквадор согласился предоставить основателю WikiLeaks дипломатическое убежище. Продемонстрировав, что умеет не только сливать, но и утекать, Джулиан Ассанж вернулся на первые страницы ведущих изданий мира, однако в очередной раз потерял в жизненном пространстве. В Лондоне продолжает развиваться одна из самых драматургичных историй последних лет. Два месяца назад, исчерпав все предусмотренные законодательством Великобритании способы избежать высылки в Швецию, Ассанж сделал "ход конем". Он сбежал из-под домашнего ареста и, зайдя в эквадорскую дипмиссию, попросил предоставить ему политическое убежище. Отчаянный шаг наделал много шума, однако в действительности мало кто верил, что малюсенький Эквадор решится бросить вызов сразу двум европейским державам, а заодно и США, чья тень с самого начала неотступно маячит за делом Ассанжа.



Заяц, волк и насилие

Медиа в России станут безопасными для детей и скучными для взрослых

С 1 сентября вступает в силу "Закон о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию". Теперь в печати, на ТВ и радио нельзя симпатизировать преступникам, отрицать семейные ценности, показывать насилие и т.д. Телеканалы признаются, что не понимают требования закона. Теоретически он позволяет запретить к показу днем даже "Ну, погоди!"

Перечень информации, запрещенной к распространению среди детей, определен в статье 5-й "Закона о защите детей от информации". Она требует изъять из детской литературы, из дневного теле- и радиоэфира, зрелищных мероприятий и даже с обложек школьных тетрадей сцены, которые побуждают к самоубийству, могут вызвать желание употреблять наркотики, табак, алкоголь, пиво, заниматься проституцией, бродяжничеством, попрошайничать, принимать участие в азартных играх, а также побуждают к насилию или оправдывают преступное поведение, отрицают семейные ценности и формируют неуважение к родителям. Остальную информацию необходимо промаркировать в соответствии с возрастным ограничением: для детей от 0 лет, от 6 лет, от 12 лет и от 16 лет. Значок маркировки необходимо демонстрировать в течение 8 секунд в начале каждого фильма или телепередачи, занимать он должен не меньше 5% площади экрана. Маркировать может как правообладатель, так и распространитель продукции.



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