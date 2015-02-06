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Происшествия

06 февраля 2015, 10:15

В столице арестовали обвиняемого в госизмене россиянина

суд суды арест госизмены

Фото: ТАСС/Юрий Машков

В Москве арестовали обвиняемого в госизмене россиянина. Мужчину обвиняют в передаче секретной информации за рубеж, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Спецслужбы еще в прошлом году задержали в Москве мужчину, который, по версии следствия, передавал секретную информацию одной из западных стран. Источник агентства отметил, что фигурант останется под стражей до конца марта 2015 года. Обвиняемому грозит до 20 лет лишения свободы.

При этом дело имеет гриф "совершенно секретно", его детали в суде не раскрывают.

Напомним, 3 февраля из следственного изолятора в Лефортове была освобождена многодетная мать Светлана Давыдова, обвиняемая в государственной измене. Женщину отпустили под подписку о невыезде. Вместе с тем, уголовное дело в отношении Давыдовой не прекращено.

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Поводом для возбуждения уголовного дела стал звонок Давыдовой в посольство Украины в Москве. Якобы женщина сообщила дипломатам о том, что расположенная по соседству с ее домом в городе Вязьма Смоленской области воинская часть опустела, а военных отправили на Украину.

В правоохранительных органах уверяют, что Давыдова неоднократно информировала украинское посольство о подозрительных, по ее мнению, передвижениях российских войск. Женщина не признает себя виновной по предъявленному ей обвинению. Под опекой Давыдовой находятся семеро детей.

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