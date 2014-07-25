Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Город

25 июля 2014, 13:22

В Пушкинском районе Подмосковья появится индустриальный парк

строительство индустриальные парки промышленное строительство

Фото: M24.ru

В Пушкинском районе Подмосковья построят индустриальный парк "Холмогоры", сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

По словам главы ведомства Марины Оглоблиной, строительство парка "Холмогоры" создаст 1115 новых рабочих мест для специалистов разной квалификации. В инпарке будет котельная, трансформаторная подстанция, станция пожаротушения с резервуарами и т.д. Также там будут оборудованы 753 парковочных места для легковых автомобилей и 427 мест для грузовиков.

Индустриальный парк - территория, специально организованная для новых производств, обеспеченная электричеством, инфраструктурой и управляемая специализированной компанией. Там будет находиться несколько независимых предприятий. От обычной промзоны инпарки отличаются единой концепцией развития территории и общей системой автоматизированного управления.

Ссылки по теме

Территорию оборудуют комплексом электроосвещения, видеонаблюдения и охранной сигнализации. Он будет располагаться в городском поселении Софрино, в районе деревни Талицы (на 31 км федеральной трассе М8 "Холмогоры" (Ярославское шоссе). На трассу будет два въезда. Территория парка займет более 569 000 квадратных метров.

Большинство индустриальных парков в России появилось за последнее десятилетие и связано с развитием автомобильной и химической отрасли. В Подмосковье уже более 60 инпарков. Два парка находятся в Волоколамском районе, по четыре парка в Дмитровском районе и Домодедово, по одному – в Егорьевском и Зарайском районах. Также по три парка построены в Каширском и Клинском районах, семь в Коломенском и т.д.

Как развиваются Технополисы Москвы

Как ранее сообщалось, к 2017 году в столице могут появиться десять технопарков, пять технополисов и три индустриальных парка. Для резидентов этих объектов правительство Москвы установит налоговые льготы.
Их освободят от налога на имущество, а также об установлении для резидентов пониженной ставки по налогу на прибыль, зачисляемую в бюджет города.

Сайты по теме

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать