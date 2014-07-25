В Пушкинском районе Подмосковья появится индустриальный парк

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В Пушкинском районе Подмосковья построят индустриальный парк "Холмогоры", сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

По словам главы ведомства Марины Оглоблиной, строительство парка "Холмогоры" создаст 1115 новых рабочих мест для специалистов разной квалификации. В инпарке будет котельная, трансформаторная подстанция, станция пожаротушения с резервуарами и т.д. Также там будут оборудованы 753 парковочных места для легковых автомобилей и 427 мест для грузовиков.

Индустриальный парк - территория, специально организованная для новых производств, обеспеченная электричеством, инфраструктурой и управляемая специализированной компанией. Там будет находиться несколько независимых предприятий. От обычной промзоны инпарки отличаются единой концепцией развития территории и общей системой автоматизированного управления.

Территорию оборудуют комплексом электроосвещения, видеонаблюдения и охранной сигнализации. Он будет располагаться в городском поселении Софрино, в районе деревни Талицы (на 31 км федеральной трассе М8 "Холмогоры" (Ярославское шоссе). На трассу будет два въезда. Территория парка займет более 569 000 квадратных метров.

Большинство индустриальных парков в России появилось за последнее десятилетие и связано с развитием автомобильной и химической отрасли. В Подмосковье уже более 60 инпарков. Два парка находятся в Волоколамском районе, по четыре парка в Дмитровском районе и Домодедово, по одному – в Егорьевском и Зарайском районах. Также по три парка построены в Каширском и Клинском районах, семь в Коломенском и т.д.

Как развиваются Технополисы Москвы

Как ранее сообщалось, к 2017 году в столице могут появиться десять технопарков, пять технополисов и три индустриальных парка. Для резидентов этих объектов правительство Москвы установит налоговые льготы.

Их освободят от налога на имущество, а также об установлении для резидентов пониженной ставки по налогу на прибыль, зачисляемую в бюджет города.

