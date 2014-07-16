Страховщику "Невы" может не хватить денег на выплаты - эксперт

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Сумма, на которую была застрахована ответственность турфирмы "Нева" (454 миллиона рублей), может превысить капитал страховщика, рассказал M24.ru президент консалтинговой группы "Трэвел эксперт" Георгий Мохов.

16 июля туристическая фирма "Нева" объявила о приостановке своей деятельности. Причиной в самой фирме называют "невозможность исполнять свои обязательства перед туристами и заказчиками по договорам реализации турпродукта".

"Это самая большая страховая сумма в истории туротрасли, и может случиться так, что она превысит капитал страховщика ("Восхождение")", - сказал эксперт.

Мохов отметил, что если у страховой фирмы не хватит денег на всех, кто обратится к ним с требованиями, то выплаты будут пропорциональны сумме, уплаченной "Неве" по договорам.

"При ликвидации "Капитал-тур" и "Ланта-тур вояж", например, выплаты составили в среднем 50%", - подчеркнул Мохов. Также он заметил, что это не освобождает туроператора от ответственности – у него остаются офисы, оборудование и, возможно, долги, и все это можно будет продать, а вырученные деньги отдать туристам.

При этом удар могут взять на себя турагенты – для части отдыхающих можно перебронировать отели или билеты на другие даты. "При ликвидации крупной фирмы всегда кто-то теряет деньги", - заключил Георгий Мохов.

Отметим, что всего за рубежом находится около 6,3 тысячи туристов компании. Гендиректор Клуба защиты прав туристов и член рабочей группы ОП по защите россиян за рубежом Роман Бобылев сказал, что пока никто в организацию не обращался.

"В настоящий момент нам не поступало ни одной жалобы от туристов, отдыхающих за рубежом", - добавил он. По словам Бобылева, отдыхающим может помочь ассоциация "Турпомощь" – на нее возложена обязанность эвакуировать туристов в случае банкротства туроператора.

Бобылев также сказал, что некоторые отели идут навстречу туристу и предоставляют ему место в отеле со скидкой. Однако гостиница может и выгнать отдыхающего из номера. В таком случае можно обращаться в российское консульство.

Пресс-секретарь Ассоциации туроператоров России Ирина Тюрина в разговоре с M24.ru добавила, что ликвидация "Невы" негативно скажется на рынке туристических услуг.

"Безусловно, после закрытия "Невы" следует ожидать роста недоверия к участникам рынка и падения спроса на туристические услуги", - сказал она.