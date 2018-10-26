Как "Спартак" на выезде сыграл вничью с "Рейнджерс"

25 октября прошел третий тур группового этапа Лиги Европы. Московский "Спартак" в гостях играл с шотландским "Рейнджерс". Во встрече зрители голов не увидели, однако матч запомнился обилием опасных моментов. Спортивный обозреватель портала Москва 24 – о том, кто был ближе к забитому мячу и что в стане "красно-белых" изменилось с уходом главного тренера.

Фото: Andrew Milligan/AP

Матч в Глазго стал для московского клуба особенным: уход наставника столичной команды Массимо Карреры не мог пройти бесследно. И пока фанаты "красно-белых" разбирались, право ли руководство, футболистам было некогда сидеть и ждать у моря погоды. Нужно было готовиться к ближайшим матчам.

Между тем "Спартак" все еще не нашел замену Каррере. Первая возможная кандидатура, которую называли СМИ, это тренер сборной России Станислав Черчесов. Однако наставник отечественной команды уже был у руля "красно-белых", и этот опыт наверняка запомнился Черчесову как не самый приятный. Да и менять статус тренера-суперзвезды в сборной на клубную работу было бы как минимум странно.

Второй вариант – гораздо более вероятный – главный тренер тульского "Арсенала" Олег Кононов. Под руководством белорусского специалиста "оружейники" стали демонстрировать неплохие результаты. Да и Каррера был уволен как раз после поражения от туляков. Сам Кононов слухи о возможном контракте со "Спартаком" пока не комментирует.



Исполняющим обязанности главного тренера в отсутствии других вариантов был назначен Рауль Рианчо, входивший в штаб Карреры. Как утверждал сам испанец на предматчевой пресс-конференции, с точки зрения тактики он мало что мог поменять, учитывая то, как долго наигрывалась существующая модель. Поэтому "Спартаку" в матче с "Рейнджерс" пришлось снова применить многострадальную схему 4-3-3, за которую по факту и убрали Карреру.

К слову, несмотря на смену тренера, Денис Глушаков и Андрей Ещенко в Шотландию не поехали. Рианчо объяснил это тем, что решил поберечь силы игроков для предстоящего матча с "Рубином" Премьер-лиги. Судя по всему, испанский специалист решил не идти на принцип (во всяком случае пока). Так что мы вполне можем снова увидеть в основе давно ушедших в запас футболистов.

Фото: PA Images\TASS

Что же до игры с "Рейнджерс", то Рианчо не стал кардинально менять не только тактику, но и состав. Разве что вместо Романа Еременко в центре полузащиты с первых минут вышел Михаил Игнатов. А на флангах обороны Дмитрия Комбарова и Марко Петковича сменили Николай Рассказов и Лоренсо Мельгарехо. В первом тайме "Спартак" продемонстрировал крайне скучный и оборонительный футбол, нанеся ноль ударов по воротам шотландцев. "Рейнджерс" хозяйничали во всех смыслах, но так и не смогли довести свои моменты до логического завершения.

Во втором тайме Рианчо решил сразу же заменить Александра Ломовицкого и Александра Ташаева на Романа Еременко и Софьяна Ханни. И вот тогда "красно-белые" наконец начали зажигать. Правда, вместе с этим в яркой атакующей игре добавили и шотландцы. Поэтому добрые полчаса команды показывали открытый футбол с массой потенциально голевых ситуаций, ни одна из которых так и не была реализована. Круче всех выглядел удар Романа Зобнина, который после паса Ханни с фланга попытался пробить пяткой за шиворот Аллану Макгрегору.

Однако и шотландский, и российский голкипер в итоге сохранили свои ворота в неприкосновенности. А "Спартак" так и остался на последней строчке в группе G. Попробовать исправить ситуацию, причем в ответном матче именно с "Рейнджерс", можно будет уже через две недели. Кто на тот момент станет (или останется) главным тренером "красно-белых" и в каком состоянии будет российский клуб – большой вопрос. Но гораздо больший вопрос – сможет ли остаться "Спартак" в еврокубках.

Тимур Фехретдинов