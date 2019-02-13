"Зенит" начал еврокубковую весну с поражения. "Фенербахче" был сильнее

Во вторник стартовал плей-офф Лиги Европы. Петербургский "Зенит" в рамках 1/16 финала турнира играл с турецким "Фенербахче". Российский клуб уступил со счетом 0:1. Спортивный обозреватель портала Москва 24 рассказывает о том, почему сине-бело-голубые начали плей-офф не слишком удачно.

Фото: EPA/TASS/Erdem Sahin

"Фенербахче" – соперник, хорошо знакомый российским клубам. В квалификации и групповом этапе Лиги чемпионов "канарейки" встречались со "Спартаком" и ЦСКА, а в Лиге Европы, причем оба раза в 1/16 финала, – с "Локомотивом" и "Краснодаром". Однако "Зенит" с "Фенербахче" не играл ни разу.

В истории петербургского клуба вообще была лишь одна встреча с турецким клубом – в 2005 году с "Бешикташем" в групповом этапе Кубка УЕФА. В единственном матче в Стамбуле команды сыграли вничью со счетом 1:1. По тогдашнему регламенту это означало проход "Зенита" дальше. В итоге команда, которой тогда руководил Властимил Петржела, добралась до четвертьфинала.

В этом сезоне клуб с берегов Невы имеет все шансы на титул в Российской премьер-лиге и возвращение в Лигу чемпионов. Подопечные Сергея Семака ушли на перерыв в чемпионате, находясь на первой строчке в турнирной таблице. Последнее время петербургская команда демонстрирует не самый лучший футбол, однако это не мешает ему добиваться высоких результатов, в том числе в еврокубках.

В то же время "Фенербахче" пока что выдает один из худших сезонов в своей истории. "Канарейки" находятся на 14-м месте в турецкой Суперлиге и вполне могут вылететь в низший дивизион. В Лиге Европы "Фенербахче" хоть и вышел из группы, но показал не очень уверенную игру с достаточно средними соперниками: "Спартаком" из Трнавы и загребским "Динамо".

Фото: AP/TASS/Lefteris Pitarakis

Однако в первом матче "Фенербахче" и "Зенита", как всегда это бывает со стартовыми весенними поединками в еврокубках, многое решила игровая практика. Так как российский чемпионат возобновится лишь через месяц, а соперниками петербургского клуба в последние несколько недель были "Сарпсборг" и "Дюделанж", с которыми сине-бело-голубые провели по товарищескому матчу, то и вернуться в жесткие темпы серьезного европейского футбола было сложнее.

"Фенербахче" с самого начала игры доминировал в плане владения мячом – примерно 70 процентов на 30. "Зенит" неохотно шел вперед, а если и шел, то не мог организовать в атаке ничего вразумительного. На 21-й минуте стамбульский клуб повел в счете. "Канарейки" заработали угловой. Матье Вальбуэна навесил в штрафную, где расторопнее всех оказался Ислам Слимани. Алжирец без особых проблем переправил мяч в ворота.

У "Зенита" был отличный шанс, чтобы отыграться. Мехмет Топал в штрафной задел Себастьяна Дриусси, который удачно подставился и заработал пенальти. Роберт Мак пошел бить одиннадцатиметровый. Однако словак пробил не слишком удачно. Харун Текин дотянулся до мяча, а затем сыграл на опережение и выбил снаряд в поле.

Фото: AP/TASS/Lefteris Pitarakis

Во втором тайме "Зенит" так и не смог кардинально изменить ситуацию. "Фенербахче", казалось бы, стал играть на удержание счета, который их полностью устраивал. А у питерцев попросту не получалось переломить ход матча и хотя бы сравнять счет. Все позиционные атаки разваливались из-за нехватки мастерства или крайне неточного последнего паса. Или всего вместе.

Этот матч "Зенит" проиграл абсолютно заслуженно. "Фенербахче" оказался сильнее. Но вместе с тем турецкий клуб не показал чего-то запредельного, что могло бы помешать пройти эту команду в 1/16 финала Лиги Европы. Семак наверняка сделает из первого матча нужные выводы. Текущая ситуация не представляется не то что непоправимой, а в принципе сколько бы то ни было страшной.

Тем более, что в нынешнем розыгрыше уже был пример минского "Динамо", которое разгромило "Зенит" 4:0, а в ответном матче пропустило восемь голов. Конечно, "Фенербахче" гораздо выше уровнем и просто так не отдаст путевку в следующую стадию еврокубков. Но через неделю "сине-бело-голубым" вполне по силам сделать рывок и выйти в 1/8 финала Лиги Европы. Было бы желание.

Тимур Фехретдинов