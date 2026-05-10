Стрикленд извинился за оскорбления перед боем с Чимаевым в UFC

Российский боец Хамзат Чимаев не сумел защитить чемпионский пояс UFC в среднем весе, сенсационно уступив американцу Шону Стрикленду на турнире UFC 328 в Ньюарке в ночь на 10 мая. Причем перед поединком между бойцами развернулась настоящая война с взаимными оскорблениями и даже потасовкой. Подробности расскажет спортивный обозреватель Москвы 24 Никита Камзин.
Пресс-конференция перед боем между 32-летним уроженцем Чечни Хамзатом Чимаевым, выступающим в UFC под флагом ОАЭ, и 35-летним американцем Шоном Стриклендом стала одной из самых скандальных за всю историю промоушена. Босс лиги Дана Уайт отнес поединок с точки зрения напряжения между соперниками как "топ-3 всех времен".
В свое время Чимаев и Стрикленд тренировались в одном зале, и представитель США вполне уважительно высказывался об оппоненте. Однако затем бойцы начали выяснять через прессу, кто кого гонял по канвасу, а затем и припоминать разного рода истории и факты из биографии друг друга. К пресс-конференции градус жары был настолько высок, что Хамзат и Шон мгновенно начали перестреливаться оскорблениями, порой очень и очень жесткими. Причем если россиянин, который ранее вообще особо и не был замечен в трэш-токе, старался концентрироваться исключительно на личности соперника, то американец позволил себе затрагивать даже темы религиозных убеждений и происхождения Чимаева.
Все это случилось при полчищах охраны и полицейских: UFC намеренно усилило меры безопасности во избежание серьезных инцидентов. И не зря: во время битвы взглядов между парнями снова началась перепалка, и Чимаев пнул своего оппонента. Тогда-то и пригодились толпы секьюрити, которые еле растащили заряженных спортсменов.
Но и это был не предел напряжения: еще один скандальный эпизод случился на взвешивании перед боем. Стрикленд уложился в вес (в средней категории предел составляет примерно 84 килограмма) без особых проблем, а вот Чимаев чисто визуально выглядел изможденным. В команде Хамзата не скрывали, что во время весогонки спортсмену пришлось сбрасывать аж 21 кило, что далось ему невероятно тяжело. В UFC используют допотопные рычажные весы, а не электронные: россиянин встал на них буквально на пару секунд и тут же сошел, не дав системе устаканиться, а представитель Атлетической комиссии поспешил зафиксировать результат.
Столь необычная процедура вызвала гнев Стрикленда, который обвинил россиянина в читерстве.
"Чимаев не сделал вес, мы все видели это. Я бы подрался с ним в любом случае. Но весь мир видел, что Чимаев провалил взвешивание", – сказал Шон журналистам.
Хамзат был явным фаворитом: 15 побед и 0 поражений в ММА, чемпионский пояс, завоеванный на UFC 319 в поединке с Дрикусом Дю Плесси в августе 2025-го, сковывающий стиль борьбы, не дающий сопернику продохнуть. При этом в его карьере были победы нокаутом. Стрикленд же был обладателем титула, но ранее терял его в поединке с все тем же южноафриканцем. Кроме того, Шон прекрасно работает в стойке, но не особо славился борьбой. С такими вводными букмекеры давали призрачные шансы на успех звездно-полосатого бойца.
Чимаев выходил в октагон последним из россиян, которые попали в кард UFC 328 в Ньюарке – до него все одержали победы. Байсангур Сусуркаев в среднем весе задушил Джордена Сантоса, Роман Копылов в той же категории неслабо расквасил лицо Марко Тулио и довел бой до победы единогласным решением судей, а тяжеловес Александр Волков, выйдя под "Катюшу" с российским флагом на плечах, избил Вальдо Кортес-Акосту.
У Хамзата же получилось навязать фирменную борьбу, пожалуй, только в первом раунде, мгновенно переведя Стрикленда на землю и не давая подняться практически до сирены на перерыв. А вот дальше – как будто сознательно – Чимаев решил поиграть на поле соперника, пытаясь зарубиться с американцем в стойке. Причем если во втором раунде россиянин еще шел на тейкдаун (правда, сверху внезапно оказывался Стрикленд), то вот в третьем и на протяжении почти всего четвертого он не исполнил ни одной попытки.
Да, Хамзат нанес сопернику урон, разбив нос, но повреждений на лице Чимаева было не меньше. При этом Шон выбрасывал намного больше ударов, многие из которых долетали до цели. В заключительном пятом раунде россиянин все же снова вернулся к истокам, но никак не мог выйти на удушающий или болевой. Стрикленд с трудом, но все же выбирался из капкана, не доводя ситуацию до критической для себя.
Досрочной победы не случилось, как и единогласного решения. Один судья отдал победу Чимаеву, но двое – Стрикленду. Обычно пояс на триумфатора надевает Дана Уайт, но в этот раз теперь уже экс-обладатель титула сделал это сам, выразив сопернику уважение.
И это – после того лютого трэш-тока, который они устроили перед журналистами и фанатами! Перед и после боя в октагоне было колоссальное количество охраны, но ранее непримиримые враги весь поединок отбивали друг другу кулаки и обнимались. А Стрикленд, уже с поясом на теле, попросил прощения за некоторые свои фразы в адрес чеченца.
Пока Стрикленд произносил эти слова, Чимаев уже уходил в подтрибунное помещение, не став давать интервью в октагоне. После боя Дана Уайт заявил, что Хамзат хочет подняться в более тяжелый вес – видимо, дикая сгонка действительно стала для него чрезмерно выматывающей.
"Перед пятым раундом у меня было 2–2, а пятый, думаю, выиграл Стрикленд. Не удивило, что Хамзат не боролся? Помню, он рассказывал про свою стойку, а я недавно говорил, что он давно не бился в ударке. Плюс у него была жесткая весогонка", – сказал босс UFC на пресс-конференции.
Многие эксперты, в том числе из бывших и действующих спортсменов, связали поражение Чимаева именно с экспериментами над своим организмом. А экс-боец UFC Дерек Брансон и вовсе предположил в соцсетях, что, исходя из языка тела Хамзата, мы можем вообще больше не увидеть его в октагоне. Сценарий фантастический, но передышка после такого действительно рискует затянуться.