Соревнование танчиков: чем интересен танковый биатлон

Грохот орудий и жужжание гусениц, минные поля и стрельба из пулеметов – все как на настоящем поле боя. И только крики болельщиков с трибун подсказывают, что это не война и не учения. Это танковый биатлон! Корреспондент m24.ru отправился на полигон Алабино, чтобы узнать, почему новый вид спорта так быстро набирает популярность.

Фото: m24.ru/Лидия Широнина

По информации Министерства спорта РФ, в стране официально зарегистрирован 131 вид спорта. В остальном мире их в разы больше. Изобрести принципиально новый тип соревнований в наши дни, казалось бы, нереально – всевозможные игры с мячом или шайбой уже придумали.

Сейчас мир идет по пути скрещивания различных видов спорта между собой. Так, к примеру, в 2003 году в Амстердаме впервые был проведен чемпионат мира по шахбоксу.

Фото: m24.ru/Виктория Виатрис

Из названия нетрудно догадаться, что шахбокс – не что иное, как гибрид соревнований по шахматам и по боксу. Если вкратце, бой состоит из 11 раундов, среди которых чередуются шахматные партии по четыре минуты и боксерские раунды по три минуты, в общий зачет идут успехи как на ринге, так и на шахматной доске.

Недавно нечто похожее появилось и в оборонном комплексе России. Там решили проводить соревнования между танкистами по правилам биатлона.

Для тех, кто в танке

Китайский танк Type-96. Фото предоставлено автором

Правила в танковом биатлоне такие же, как и в обычном. Здесь присутствуют те же самые дисциплины – спринт, гонка преследования и эстафета. Единственное отличие в том, что в танковом биатлоне есть еще и этап, где экипажи соревнуются в беге, силовых упражнениях и скоростном прохождении полосы препятствий. Ведь участвуют в соревнованиях не просто спортсмены, а самые настоящие бойцы из танковых войск. Помимо умелого обращения с боевой машиной, они обязаны иметь хорошую физическую подготовку.

Фото: m24.ru/Лидия Широнина

Есть еще один нюанс – мишени делятся на три типа: танки, вертолеты и РПГ (ручной противотанковый гранатомет). Соответственно, каждую из этих целей на каждом кругу танки поражают из разных орудий – танковой пушки, зенитного пулемета калибра 12,7 и спаренного пулемета калибра 7,62 соответственно. За промах по цели экипажу назначаются штрафные круги.

Иранский Т-72Б с разгона преодолевает эстакаду и пытается обогнать китайский Type-96

Кроме стрельбы, экипажи на танках проходят различные препятствия – змейку, брод, минное поле, косогор и другие. В результате прохождения гонки все очки суммируются и определяется победитель.

С чего все начиналось

Фото: m24.ru/Лидия Широнина

По инициативе Министра обороны Сергея Шойгу, в 2013 году в Подмосковье на полигоне Алабино прошли первые в мире международные соревнования по танковому биатлону, в которых участвовали четыре команды: России, Казахстана, Белоруссии и Армении.

Состязания оказались настолько успешными, что в следующем, 2014 году в том же Алабине был проведен самый настоящий чемпионат мира по танковому биатлону. Состав участников за год пополнился командами из Индии, Киргизии, Сербии, Монголии, Венесуэлы, Анголы, Кувейта и Китая – всего 14 стран-участниц. Примечательно, что, кроме КНР, все остальные команды полностью доверились нашей отечественной технике и выступали на предоставленных Россией танках Т-72Б. Китайская команда привезла свой танк Type-96.

В 2015 году состав участников на чемпионате мира сократился до восьми стран: России, КНР, Сербии, Казахстана, Армении, Индии, Киргизии и Таджикистана. Но уже в этом году в чемпионате участвуют аж 17 команд из Сербии, Индии, России, Казахстана, Монголии, Кувейта, Армении, Венесуэлы, Белоруссии, Анголы, Кыргызстана, Никарагуа, Ирана, Таджикистана, Азербайджана, Зимбабве и Китая.

Русский Диснейленд: танковый биатлон глазами зрителей

Артур, 25 лет, студент:

Артур Шайхутдинов. Фото предоставлено автором

– Я давно хотел приехать в Алабино, посмотреть на танковый биатлон, и честно скажу, я не разочарован. Вообще, мне нравится смотреть и обычный биатлон, вот только смысла ходить на соревнования я не вижу – ну пронесутся они мимо твоей трибуны пару раз и все. Остальную часть соревнований все равно смотришь на экране. Здесь все совсем по-другому.

Во-первых, с биноклем с трибуны видно все поле и наблюдать за ходом соревнований очень удобно. Во-вторых, одно дело – услышать выстрел из пневматической винтовки, и совсем другое – выстрел из танковой пушки. Когда в первый раз стрелял танк экипажа из Монголии, я аж подпрыгнул!

Еще хотелось бы добавить, что меня очень радует политика Министерства обороны, которое занимается продвижением нашей армии, добавляя поводов лишний раз выбраться на полигон и посмотреть на танки, вертолеты, прочее вооружение. Там, дальше, целая танковая аллея. Дети лазают по танкам и гаубицам, радуются, веселятся! Это ведь самый настоящий русский Диснейленд!

Армен Саркисян и его сын Давид:

Армен Саркисян и его сын Давид. Фото предоставлено автором

– Уже третий год подряд посещаем эти соревнования. Приходим поддержать участников из Армении. Организация выполнена на очень высоком уровне. Вообще, это соревнование показывает истинные лица всех стран в плане их военной подготовки, в данном случае – по танковым дивизиям. Экипажи разных стран показывают свои навыки, и мы можем наблюдать, как участники, чьи государства вкладывают меньше финансов в армию, обходят государства, где все наоборот. С нетерпением ждем финала соревнований и, конечно же, верим в армянскую сборную!

Али, судья соревнований, полковник египетской армии:

Али, судья соревнований, полковник египетской армии. Фото предоставлено автором

– Мы очень рады, что Россия пригласила наших судей поучаствовать в соревнованиях. Судить международные армейские игры всегда непросто, но здесь, в Алабине, вся техническая подготовка была проведена замечательно, на всех рубежах установлены камеры, так что у нас редко возникают разногласия в оценке экипажей.

Вообще, танковый биатлон – замечательный спорт. Это хороший повод для стран продемонстрировать навыки своих команд и посмотреть, что умеют их коллеги из других государств, научиться чему-то новому. Мы обязательно приедем сюда и в следующем году!

Чем еще порадует полигон Алабино

Когда мы приехали на полигон, до старта оставалось еще около часа. Припарковав автомобиль, мы направились в сторону трибун. Пока собирались зрители, пилотажные группы на самолетах и вертолетах отрабатывали технику тушения лесных пожаров, что вблизи выглядит очень зрелищно.

Фото: m24.ru/Лидия Широнина

Поскольку трибуны расположены рядом с основными площадками полигона Алабино, мы решили провести небольшую разведку по близлежащей территории. Здесь мы нашли полевую кухню (вкусно и не очень дорого!), а также множество сувенирных лавок, больших и маленьких, где можно купить огромное количество сувениров: армейские сухпайки, значки, кружки и складные стаканы с символикой армии России, одежду, бинокли, квадрокоптеры и модели техники производства компании "Звезда", которые многим могут быть знакомы с детства.

Затем, после того как закончился первый заезд, мы по совету Артура отправились на площадку с танками, где представлены как исторические, так и современные модели отечественной гусеничной техники. Все как на параде в честь Дня Победы. Вот только если там вы максимум можете увидеть ее на улице, то здесь никто не станет возражать, если вы залезете на башню Т-72 и сделаете пару селфи.

Фото предоставлено автором

Еще чуть дальше расположились палатки, куда всем известные "вежливые люди" зазывают посетителей парка подержать в руках современные образцы огнестрельного оружия Российской армии.

Фото предоставлено автором

При желании специалисты покажут вам полную разборку любого из образцов, после чего предложат вам повторить этот процесс самостоятельно.

Фото предоставлено автором

И это лишь малая часть того, на что можно посмотреть здесь, в Алабине.

В заключение

7 августа завершились заезды всех 54 танковых экипажей, принимавших участие в конкурсе, и теперь в полуфинале будут соревноваться экипажи из Азербайджана, Анголы, Армении, Беларуси, Индии, Ирана, Казахстана, Киргизии, Китая, Монголии, России и Сербии. Так что если вы все-таки решили подарить себе незабываемое зрелище и посетить полигон, сейчас самое время!

9 августа будут соревноваться сборные Анголы, Армении, Киргизии и Китая. 10 августа – Казахстана, Беларуси, Ирана и Монголии.

Фото предоставлено автором

Для болельщиков сборной России самым интересным днем станет четверг, 11 августа. В этот день на полигоне российская команда сразится со сборными Азербайджана, Сербии и Индии.

Фото предоставлено автором

Так что хватайте камеры и бинокли, берите в охапку своих родных и близких — и вперед за самым незабываемым спортивным зрелищем! Танки – это круто!

Александр Лесных