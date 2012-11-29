Известные актеры и музыканты помогут бездомным собакам найти дом

В Москве запускается социальный проект в поддержку приютских собак "Ищу дом", направленный на популяризацию в России идеи брать бездомных животных. "Для друга неважна порода – возьми собаку из приюта!", "Зачем платить? Когда можно

приютить!", "Друзей не покупают!", "Animals can make u smile" – таковы девизы организаторов.

Суть проекта заключается в съемке цикла видеороликов с участием медийных персон. Гость от первого лица будет рассказывать историю животного, которому требуется новый дом. После запись монтируется с фото питомца и его характеристиками. В конце ролика будет размещен адрес приюта.

В США и Европе давно стало модно помогать животным. Именно в приютах певец Ашер обзавелся пуделем, актер Роберт Дауни-младший – двумя котятами, так же поступили Барак Обама, принц Чарльз, Шарлиз Терон, Джастин Бибер, Шерон Озборн, Джордж Клуни и многие другие.

По словам организаторов российского проекта, на просьбу о помощи в Москве откликнулись многие артисты, фотографы, режиссеры, менеджеры, журналисты и просто неравнодушные люди. В пятницу, 30 ноября, стартуют съемки, участниками проекта в этот день станут Елка, Сергей Лазарев, Влад Соколовский, Митя Фомин, T-Killah и Юлия Савичева. Проект абсолютно бесплатный.