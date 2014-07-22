Полицейским Подмосковья пришлось стрелять в собаку, покусавшую женщину

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Полицейским из Московской области пришлось применить табельное оружие, чтобы обезвредить бродячую собаку, напавшую на женщину. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России Подмосковья.

Как уточняется, в понедельник, 21 июля, в 20:00 на маршруте патрулирования к наряду полиции ОГИБДД МУ МВД России "Балашихинское" обратилась местная жительница и сообщила о том, что на улице Юбилейный проспект в городе Реутов бродячая собака, предположительно породы немецкая овчарка, бросается на людей.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции увидели собаку, которая кусала женщину. Учитывая реальную угрозу жизни и здоровью окружающих, в соответствии с законом "О полиции" сотрудники полиции произвели четыре выстрела из пистолета "ПМ". В результате агрессивное животное было нейтрализовано. Пострадавшая доставлена в медицинское учреждение для оказания медицинской помощи.

Отмечается, что по предварительному заключению служебной проверки оружие полицейскими было применено правомерно.