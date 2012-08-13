Владелец пса, искусавшего ребенка, заплатит 132 тысячи рублей

ИТАР-ТАСС

Более полутора лет потребовалось жительнице Ставропольского края, чтобы взыскать компенсацию с владелицы питбультерьера, сделавшего ее сына инвалидом, сообщает краевая прокуратура. В результате суд частично удовлетворил ее требования, оценив ущерб в 132 тысячи рублей. Это редкий для России случай, когда пострадавшие от собачьих клыков получают крупные суммы денег.

Трагедия

Инцидент произошел 1 сентября 2010 года. Семилетний житель Минеральных Вод Бронислав Курсиш, возвращаясь домой со своего "Первого звонка", во дворе собственного дома встретился с соседским питбультерьером. До сих пор неясно, как собака бойцовской породы оказалась на улице без ошейника и намордника и почему она набросилась на ребенка.

Питбультерьер рвал зубами мальчика, не обращая внимания на хозяина, пытавшегося оттащить его от ребенка. Освободить Бронислава удалось лишь через некоторое время его деду, выскочившему на улицу на крик. После этого собака все никак не могла успокоиться и в трех местах прокусила руку бабушке мальчика.

На "скорой" мальчика доставили в райбольницу, затем из-за тяжести травм в детскую краевую клиническую больницу. Диагноз: множественные укушенные раны верхних и нижних конечностей с повреждением передней большеберцовой и икроножной мышц, отрыв проксимального отдела левой малоберцовой кости, повреждение левого малоберцового нерва, геморрагический шок 1-й степени". Из-за серьезного повреждения левая нога практически не функционировала. После ряда операций, в том числе за пределами Ставропольского края, ребенок прошел длительный курс реабилитации и в результате остался инвалидом.

Судебные тяжбы

Несмотря на это, его травмы были квалифицированы как средней тяжести вред здоровью. Собаку усыпили, а владелице назначили штрафа в размере одной тысячи рублей (она была привлечена к ответственности по статье "нарушение правил содержания животных" Закона Ставропольского края "Об административных правонарушениях в Ставропольском крае").

В течение долгого времени прокуратура пыталась определить размер ущерба, причиненного здоровью ребенка. Все необходимые документы, подтверждавшие стоимость лечения, родные мальчика получили лишь в марте 2012 года. После этого прокуратура направила в суд исковое заявление о взыскании в пользу несовершеннолетнего и его матери материального ущерба в размере 70 тысяч рублей, а также о компенсации морального вреда ребенку и его матери по 500 тысяч рублей.

Суд удовлетворил заявление только частично. В общей сложности с владелицы собаки взыскано около 130 тысяч рублей: 52 тысячи в качестве компенсации лечения и 80 тысяч рублей как компенсация морального вреда.

Прецеденты

К сожалению, отсудить у владельцев собак даже такую сумму удается далеко не всегда. Чаще суды взыскивают меньше на порядок. Так, в ноябре 2011 года родители восьмилетней девочки, которую сильно искусала соседская овчарка, смогли получить по суду всего 25 тысяч рублей. Хозяин собаки, выгуливавший ее на детской площадке без намордника, отвлекся на общение с друзьями. А 30 мая этого года жительница Калининграда, которую покусал пес приятельницы, получила 35 тысяч рублей, несмотря на вред здоровью средней тяжести.

Единственный случай на сегодняшний день, когда суд взыскал с владельца собаки крупную сумму, произошел в апреле 2012 года. В январе среднеазиатская овчарка сильно покусала 14-летнюю школьницу в Воскресенском районе Подмосковья: здоровью ребенка был причинен тяжкий вред. Суд обязал хозяина собаки выплатить 1 миллион рублей потерпевшей и штраф в 80 тысяч рублей.