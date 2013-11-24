Сергей Полонский пригласил дольщиков "Кутузовской мили" в Камбоджу

Полонский пригласил дольщиков "Кутузовской мили" в Камбоджу

Московский предприниматель Сергей Полонский пригласил дольщиков жилищного комплекса "Кутузовская миля" в Камбоджу, чтобы урегулировать проблемы, связанные с его обязательствами на миллиарды рублей.

Бизнесмен предлагает выбрать инициативную группу из трех человек, которой он оплатит авиабилеты в Юго-Восточную Азию. Соответствующее сообщение, распространенное в СМИ, Полонский разместил на своей странице в социальной сети Facebook. Полонский намерен выработать соглашение и подписать его. Однако дольщики относятся к инициативе предпринимателя скептически.

Напомним, Сергей Полонский обвиняется по делу о хищении почти шести миллиардов рублей у дольщиков "Кутузовской мили". Пострадавшими от его действий признаны более 80 человек. В настоящее время предприниматель содержится в тюрьме строгого режима в Пномпене. Решается вопрос о его экстрадиции в Россию.

В декабре Сергей Полонский собирается прямо в тюрьме жениться на своей подруге Ольге Дерипаско. Накануне, по сообщению адвоката бизнесмена, камбоджийские власти дали официальное разрешение на церемонию бракосочетания.