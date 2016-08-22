Один из обвиняемых в изнасиловании студентки МАДИ частично признал вину

Один из обвиняемых по делу об изнасиловании студентки Московского автомобильно-дорожного института в ночном клубе частично признал вину, сообщает телеканал "Москва 24".

Станислав Соболевский признался в распространении порнографических материалов и в нарушении неприкосновенности частной жизни – он снимал процесс на видео и выложил запись в Сеть.

Изнасилование студентки МАДИ

27 сентября 2015 года в одном из ночных клубов на Ленинградском проспекте на вечеринке посвящения в студенты двое посетителей заведения – следствие считает, что это были Лев Каменецкий и Станислав Соболевский – в туалете изнасиловали учащуюся МАДИ, причем ранее они не были с ней знакомы.

Спустя несколько дней после инцидента Соболевский разместил в соцсетях видео, снятое на камеру телефона.

В октябре того же года СК возбудил уголовное дело, а в декабре молодым людям было предъявлено обвинение. Пресненский суд санкционировал их арест, который продлен до 9 сентября этого года.

Молодые люди обвиняются по статье "Насильственные действия сексуального характера", "Распространение порнографических материалов" и "Нарушение неприкосновенности частной жизни".

