В грузовике с морковью под Москвой обнаружили 30 кг марихуаны

В Подмосковье сотрудники наркоконтроля изъяли более 30 кг марихуаны

Более тридцати килограммов марихуаны изъяли сотрудники наркоконтроля в Московской области. Крупную партию запрещенного вещества пытались провезти в столичный регион в грузовике с морковью, передает телеканал "Москва 24".

Как уточняет пресс-служба ФСКН, крупнооптовыми поставками марихуаны из-за рубежа занимались трое граждан Азербайджана и гражданин Украины. Сейчас все предполагаемые участники банды задержаны.

По их словам, для конспирации они купили мешки с морковью, куда поместили и наркотик. После чего всю партию погрузили в машину и перевезли в Симферополь. Оттуда фуру с наркотиками отправили по направлению к столице.

Исследование показало высокое содержание наркотического соединения в марихуане. Его оказалось в 25 раз больше, чем в наркотике, выращенном в Московской области.

Отметим, ранее Нагатинский райсуд приговорил наркокурьера, прятавшего героин в пачке пельменей, к 10 годам колонии. В ходе слушаний мужчина полностью признал вину и раскаялся, надеясь на снисхождение суда.