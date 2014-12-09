Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

МО

09 декабря 2014, 12:09

В грузовике с морковью под Москвой обнаружили 30 кг марихуаны

следствие марихуана перевозка злоумышленники задержание мо

В Подмосковье сотрудники наркоконтроля изъяли более 30 кг марихуаны

Более тридцати килограммов марихуаны изъяли сотрудники наркоконтроля в Московской области. Крупную партию запрещенного вещества пытались провезти в столичный регион в грузовике с морковью, передает телеканал "Москва 24".

Как уточняет пресс-служба ФСКН, крупнооптовыми поставками марихуаны из-за рубежа занимались трое граждан Азербайджана и гражданин Украины. Сейчас все предполагаемые участники банды задержаны.

По их словам, для конспирации они купили мешки с морковью, куда поместили и наркотик. После чего всю партию погрузили в машину и перевезли в Симферополь. Оттуда фуру с наркотиками отправили по направлению к столице.

Исследование показало высокое содержание наркотического соединения в марихуане. Его оказалось в 25 раз больше, чем в наркотике, выращенном в Московской области.

Отметим, ранее Нагатинский райсуд приговорил наркокурьера, прятавшего героин в пачке пельменей, к 10 годам колонии. В ходе слушаний мужчина полностью признал вину и раскаялся, надеясь на снисхождение суда.

Сайты по теме

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать