Сенаторы поддержали санкции за задержку отмены "мобильного рабства"

Фото: ИТАР-ТАСС

Совет Федерации одобрил закон об ответственности операторов за задержку при отмене "мобильного рабства".

Данный законопроект вводит ответственность для операторов сотовой связи, которые задерживают передачу абонентского номера другому оператору, сообщает ИТАР-ТАСС.

Оператор, препятствующий воле клиента, будет обязан бесплатно оказывать услуги абоненту, сохраняющему свой телефонный номер при смене оператора, с момента предполагаемой даты передачи абонентского номера до момента фактической передачи.

Услуга по смене сотового оператора с сохранением телефонного номера заработает в тестовом режиме с 1 декабря 2013 года.

С апреля 2014 года она станет функционировать в нормальном режиме: сменить одну компанию на другую можно будет за 9 дней, сообщил глава комитета Госдумы по информационной политике Алексей Митрофанов.

Для юридических лиц смена номера будет происходить за 29 дней. По данным экспертов, в 2014 году отменой "мобильного рабства" воспользуется около 3 миллионов человек, а за первые 3 года работы услуги количество сменивших номер вырастет до 12 миллионов человек.