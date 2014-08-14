Москва начала штрафовать россиян, живущих без регистрации

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Московская полиция начала штрафовать россиян, живущих без регистрации. Как рассказали M24.ru в ГУ МВД по городу Москве, с декабря прошлого года составлено 2353 протокола в отношении граждан РФ, которые приехали в столицу на срок более 90 дней, но не зарегистрировались в ФМС. Еще 48 протоколов составили на тех, кто нарушил правила регистрации.

"По итогам работы за 7 месяцев в ходе отработке жилого сектора сотрудниками ГУ МВД России по г. Москве составлено 2 353 протокола за нарушения, предусмотренные статьей 19.15.1 КоАП РФ, а также 48 протоколов по статье 19.15.2", - пояснили в столичном главке.

Напомним, поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) РФ о штрафах для россиян, живущих без паспорта или регистрации, были введены в конце прошлого года. Обязанность выявлять нарушителей легла на участковых. При этом денежное наказание для тех, кто живет в Москве или Петербурге в разы выше, чем в других регионах. Так, согласно ст. 19.15.1 КоАП, штраф для иногородних, которые живут без регистрации в столицах, составляет от трех до пяти тысяч рублей (в других регионах - от двух до трех тысяч), на собственников квартир, которые не проследили за тем, не истек ли срок регистрации жильцов - от пяти до семи тысяч рублей (в других регионах - от двух до пяти тысяч).

При этом москвичей и жителей Подмосковья, которые зарегистрированы по одному адресу, а живут по другому, наказание не касается. От ответственности также освобождаются иногородние граждане, которые приехали к своим родственникам: супругам, детям, родителям, бабушкам, дедушкам, супругам детей или родителей. Братья и сестры, а также дальние родственники в список не входят. Иногородние россияне, живущие на съемных квартирах, также обязаны оповестить о себе ФМС.

Отметим, что граждане России могут без регистрации находиться в другом городе или регионе, в том числе, в Москве, до 90 дней. Только после этого они обязаны зарегистрироваться по месту пребывания. Чтобы получить временную регистрацию, нужно заявление с согласием от собственника жилья или договор найма (поднайма).

Кроме того, с декабря 2013 года в России действуют штрафы за нарушение правил регистрации (ст. 19.15.2 КоАП РФ). Это, к примеру, подача недостоверных сведений о жильце или нарушение сроков регистрации. Денежное наказание для Москвы и Питера в этих случаях составляет от трех до пяти тысяч рублей.

Ранее в интервью M24.ru глава ГУ МВД по Москве Анатолий Якунин рассказывал, что с декабря было также составлено 415 протоколов по ст. 19.15 КоАП РФ ("Проживание гражданина РФ без удостоверения личности гражданина (паспорта)).

По словам Анатолия Якунина, московская полиция в целом усилила борьбу с нелегальным проживанием в столице. В первую очередь, эту коснулось, конечно, иностранных граждан. "С начала 2014 года мы выявили 1049 преступлений в области миграционного законодательства - это в 15 раз больше, чем в 2013 году. Больше всего протоколов, 728, составлено по фактам фиктивной постановки иностранца на учет. Еще 300 протоколов оформлено за организацию незаконной миграции, 21 - за фиктивную регистрацию гражданина на жилплощади", - заявлял Анатолий Якунин.

Председатель районного совета общественных пунктов охраны правопорядка (ОПОП) по Северному Измайлову Александр Плисенко отметил, что ОПОП в каждом районе активно помогают участковым выявлять нелегально проживающих. Для этого ведется большая работа с москвичами. "Но жители, в основном, все-таки жалуются на иностранцев, а не на граждан России. Исключение - Северный Кавказ, - сказал он. - В основном, москвичи рассказывают нам о шумных квартиросъемщиках, если же они живут тихо и интеллигентно, то никто на них не жалуется".

Напомним, широкая кампания по выявлению нелегально сдающихся квартир и, параллельно, незаконных жильцов началась в Москве в 2012 году. 630 столичных ОПОП, которые состоят из общественников, помогающих участковым, оснастили компьютерами и базой данных, куда они заносят жалобы москвичей на незаконных квартиросъемщиков, а также результаты рейдов по жилому сектору. По данным департамента экономической политики, только в 2014 году с помощью жителей было выявлено более 57 тысяч фактов нелегальной сдачи жилья в аренду, в четыре раза увеличилось число москвичей, официально декларирующих доходы от аренды квартир. К слову, эти москвичи обязаны регистрировать своих жильцов - будь то россияне или иностранцы - в ФМС.

Председатель координационного совета профсоюза сотрудников МВД Москвы и Московской области Михаил Пашкин отметил, что участковые могли бы выявлять в десятки раз больше россиян, живущих в Москве без регистрации. "На самом деле, это не самые опасные нарушители, - полагает он. - Участковые сильно загружены нелегальными мигрантами. Если же речь идет об антитеррористических мерах, то потенциальных преступников спецслужбам проще выявлять по номерам сотовых телефонов, тем более, что у ФСБ есть такая возможность".

Отметим, что в прошлом году, после событий в Бирюлеве, участковые проверили весь жилой сектор - более 100 тысяч съемных квартир.

Маргарита Верховская, Марина Курганская