Черная метка должников: за неправильную парковку не пустят за границу

"Вечер с Алексеем Вершининым": Черная метка штрафа за парковку

Нарушители правил парковки рискуют стать невыездными за границу. Этого добилась Московская административная дорожная инспекция. Причина - масштабная неуплата штрафов. За неправильную парковку автомобилисты задолжали почти миллиард рублей. Но справятся ли суды с десятками тысяч исков на заядлых неплательщиков? Обозреватель телеканала "Москва 24" Николай Петров попытался разобраться в этой непростой ситуации.

С 1 июля для автомобилистов должны были наступить страшные времена. Московская административная дорожная инспекция - та самая, которая выписывает и рассылает постановления о нарушении правил стоянки и парковки, начинает подачу в суд заявлений о принудительном запрете на выезд за границу должникам. Инициатива эта легко объяснима - с платежной дисциплиной дело обстоит крайне плохо.

"МАДИ вынесено более 400 тысяч штрафов за нарушение правил стоянки на 1,2 миллиарда рублей. Добровольно оплачено гражданами штрафов на сумму чуть менее 250 миллионов рублей. Сейчас задолженность перед бюджетом города Москвы за нарушение правил составила более 900 миллионов рублей", - пояснил замначальника МАДИ Павел Роко.

По факту штрафы оплачивает лишь каждый пятый. Но здесь начинается некая организационно-правовая коллизия. Дело в том, что самостоятельно МАДИ наложить запрет на выезд не может. Такое постановление может вынести только судебный пристав и только на основании решения суда. В принципе, по закону об исполнительном производстве, в суд может обратиться и сам пристав, если у него будет исполнительный документ о наложенном штрафе. По данным административной инспекции, приставам уже отправлено уже более 90 тысяч постановлений.

А теперь давайте попробуем представить себе 90 тысяч судебных процессов.

Представили?..

Причем неплательщик, он же ответчик по закону должен быть проинформирован о месте и времени заседания заказным письмом. Интересно, каким может быть объем бумаги, которая уйдет на письма протоколы и постановления?

Впрочем, закон отчасти все же на стороне штрафников. Временный запрет на выезд за границу может налагаться только в случае, если сумма задолженности в исполнительном документе превышает 10 тысяч рублей. По нынешним временам это 4 штрафа за неправильную парковку. Пока их меньше - никакого суда и неожиданных случайностей на границе ждать не приходится. Но на всякий случай, проверяться у судебных приставов надо так же регулярно, как у стоматолога.

Самое печальное в наш век высоких технологий то, что по действующей процедуре исключение из списка должников может произойти не раньше чем через 10 дней после оплаты. В 2016 году этот срок обещают сократить до одних суток. О терминалах мгновенной оплаты на границе можно и не мечтать.

Жернова суда мелют медленно...

Николай Петров