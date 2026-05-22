Певцов заявил, что не будет судиться с Киркоровым из-за оскорблений

Актер Дмитрий Певцов раскритиковал ажиотаж вокруг нашумевшего спектакля "Гамлет" с Юрой Борисовым в МХТ имени Чехова. На слова знаменитости неожиданно и остро отреагировал певец Филипп Киркоров. Подобности скандала – в материале Москвы 24.

"Набей морду, если тебе что-то не нравится"

Певец Филипп Киркоров обрушился c жесткой критикой на актера, народного артиста РФ, первого зампреда комитета Госдумы по культуре Дмитрия Певцова. Причиной стал премьерный спектакль МХТ имени Чехова "Гамлет" с Юрой Борисовым в главной роли: Певцов заявил, что ажиотаж вокруг постановки и дорогие билеты (на официальном сайте театра стоимость варьировалась от 3 до 50 тысяч рублей, а перекупщики продавали билеты по 200 тысяч) еще не являются гарантом качества спектакля.

"Если сейчас сделать порнографический спектакль, то билеты можно продавать еще дороже. Так что цена билетов ни о чем не говорит", – отметил артист в беседе с Национальной службой новостей.

Певцов также призвал контролировать премьерные постановки на соответствие духовно-нравственным ценностям.





Дмитрий Певцов актер, народный артист РФ, первый зампред комитета Госдумы по культуре Считаю, что контролировать нужно не молодых режиссеров, а тех, которые работают вне плоскости наших морально-нравственных ценностей, которые указаны в 809-м Указе президента. Это касается не возраста, а всех других вещей.

При этом Певцов отметил, что нового "Гамлета" пока не посмотрел и не планирует.

Народный артист РФ Филипп Киркоров отреагировал на эти слова в разговоре с журналистами на премии RU.TV.

"Хочу присоединиться к словам Константина Аркадьевича Райкина, который очень правильно сказал, что, если кому-то что-то не нравится в творчестве коллег, необязательно выносить свои, так скажем, агрессивные "фу" на всеобщее обозрение. Возьми телефон, напиши СМС, позвони, приди, встреться. В конце концов, набей морду, если тебе что-то не нравится, да? Но зачем устраивать вот это все?" – отметил исполнитель.



Филипп Киркоров певец, народный артист РФ Безобразное, кляузное выступление Певцова в отношении спектакля увидел. Хочу сказать: не суди, да не судим будешь. Наверное, у Певцова сыграла зависть к Юрию, как у сбитого уже давно летчика. <...> Он всегда был гнилой, этот Певцов. Всегда вот такой – завистливый, вечно ему все поперек горла. Будь то Киркоров, или Борисов, или кто угодно. В нем сидит эта гниль. И он ретранслирует это в общественное пространство. Зачем?

Позднее Певцов отреагировал на выпад исполнителя в разговоре с журналистами. Актер заявил, что не будет ни отвечать на слова Киркорова о нем, ни судиться с ним.

"Я не знаю, кто такой Киркоров, и мне абсолютно неинтересно, что этот человек обо мне говорит", – отметил Дмитрий.

Однако на этот раз актер также высказался и о Юре Борисове.

"Я не знаю, кто такой Юра Борисов. Комментировать что-либо – это значит еще раз раздувать ситуацию вокруг мыльного пузыря", – подчеркнул собеседник издания.

"Нет ни одного равнодушного зрителя"

Премьера спектакля "Гамлет" в МХТ имени Чехова прошла 14 мая и спровоцировала споры как в Сети, так и среди представителей творческой сферы. Режиссером постановки выступил Андрей Гончаров. Главные роли исполнили Юра Борисов, Анна Чиповская, Андрей Максимов, Артем Быстров. Несмотря на то что сюжет развивался канонично, многие сцены, декорации, реквизит и другие детали были несвойственны временам, о которых писал Шекспир. Например, эпизоды, где королева Гертруда ест банан, стоя перед холодильником, герои катаются на роликах, пилят табуретки и играют в пинг-понг, при этом некоторые наряды украшали элементы из фольги.

В Сети появились как восторженные, так и полностью разгромные отзывы. К числу последних присоединился актер и художественный руководитель Московского драматического театра имени М. Н. Ермоловой Олег Меньшиков. Он записал видео в соцсетях, в котором заявил, что, несмотря на уважение к худруку МХТ имени А. П. Чехова и труппе, "театр породил чудовище", а сама постановка – не что иное, как "театральная катастрофа".





Олег Меньшиков актер, народный артист РФ Есть границы, за которыми глупость, скудоумие и слабоумие должны все-таки уже наказываться по закону.

Меньшиков также не увидел в спектакле никаких глубоких идей и мыслей и сравнил постановку с кавээновскими сценками, причем не самыми лучшими.

В свою очередь, исполнитель роли Лаэрта в "Гамлете", 28-летний актер Андрей Максимов, ответил мэтру в комментариях под видео.

"Очень хорошая добавка – магний B6. Примите две таблетки за 30–40 минут до сна. Очень помогает. Здоровья вам!" – отреагировал молодой актер.

При этом мнения комментаторов в Сети разделились. Одни поддержали Меньшикова, другие сочли его монолог излишне резким.

"Театральная катастрофа – это то, что вы выложили это видео на всеобщее обозрение", "Спасибо за то, что сказали вслух. Смотреть и искать "тайные смыслы" в современном театре становится просто невозможно", "Сразу захотелось посмотреть", "Может, зритель, который покупает билет на собственные средства, сам решит, хороший спектакль или плохой и есть ли там смыслы?", "Не согласна с мнением, спектакль хороший, сценография шикарная, актеры все молодцы, и смыслов в нем хватает", – выразили мнения подписчики.

Актриса, народная артистка РФ Татьяна Догилева на Национальной кинематографической премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ) прокомментировала высказывание Меньшикова, отметив, что каждый имеет право на собственное мнение.

"Имеет право. Человек что, не может сказать, нравится ему или не нравится?" – отметила актриса в разговоре с журналистами.

В свою очередь, актер Евгений Цыганов в разговоре с Национальной службой новостей не согласился с мнением Меньшикова, отметив, что вводить цензуру или какие-либо правила в театре – "опасный путь". При этом, по его словам, Меньшиков на правах худрука может в своем театре "делать любые события и делать их своим, понятным ему способом, законами и языком", однако ограничивать творческую свободу других театров неправильно. Актер также поддержал Юру Борисова, в адрес которого тоже много критики из-за роли Гамлета.





Евгений Цыганов актер В театре важна такая штука, как внутренний критерий и сговор. И сами артисты лучше кого бы то ни было понимают, что получилось из задуманного, а что нет. Мой мастер Петр Наумович Фоменко говорил, что кто делает, тот и прав. Я понимаю, что для Юры Борисова, который сейчас дебютирует не просто на большой сцене, а на мхатовской и в роли Гамлета, – в этом есть определенная смелость, и, когда я вижу людей, которые совершают смелые поступки, во мне это вызывает уважение.

Цыганов добавил, что еще не успел посмотреть постановку, но планирует на нее попасть, потому что знает Чиповскую, Быстрова, Борисова и Максимова и уважает их как артистов.

При этом заслуженная артистка России Людмила Поргина назвала спектакль "позором", передает издание "Абзац".

"Мне неудобно ему (Константину Хабенскому – Прим. ред.) сказать: "Зачем вы опускаетесь до такого позора? Чтобы люди уходили во время спектакля, зачем? <…> Поставили хрен знает что. Возьмите тогда "Войну и мир" и сделайте из Наташи Ростовой проститутку. Вы не можете поставить истину, то, что написал писатель", – заявила вдова Николая Караченцова.

На критику ответил сам худрук МХТ имени Чехова: Хабенский отметил в интервью "БИЗНЕС Online", что принимает режиссерский подход, который подразумевает смелые решения, в том числе костюмы из фольги на шекспировских героях и игру в настольный теннис. Он заявил, что видит в этом новый взгляд на Шекспира.

Хабенский добавил, что любой "Гамлет" – это повод поговорить о человеке и человеческих отношениях, поэтому Шекспир до сих пор актуален и интересен, если правильно донести его истории до современного зрителя.