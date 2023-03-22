"Задело замечание": почему актриса Сара Окс подралась за велотренажер в Одинцове

В подмосковном Одинцове в одном из фитнес-клубов произошел конфликт между актрисой Сарой Окс и другой посетительницей зала из-за велотренажера. Все началось со словесной перепалки, которая переросла в драку. Сама артистка уверяет, что не виновата, и считает случившееся спланированной пиар-акцией своей оппонентки. Рассказываем подробности.



Две версии одной драки

Фото: instagram.com(признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/sara_oks

Актриса Сара Окс, снявшаяся в сериалах "Полицейский с Рублевки" и "Универ", стала участницей скандала в одном из фитнес-клубов в подмосковном Одинцове. В своих соцсетях она рассказала, что посещает этот зал год и раньше проблем не возникало. В очередной свой визит артистка заняла велотренажер. Однако, со слов девушки, к ней обратилась незнакомая пара, они заявили, будто уже отрегулировали инвентарь под себя. Актриса утверждает, что уступила им. Но при этом напомнила, что "правила клуба не предполагают захвата инвентаря", поскольку он общий.





Сара Окс актриса Женщину задело мое замечание, и она стала дерзить и оскорблять меня. В зале никого больше не было, ни тренера, ни других участников. Пока я вышла за водой, эта женщина взяла мое полотенце, кинула на пол, наступила ногой и начала вытирать полы, а потом положила на место, чтобы я им вытерлась. Но вот незадача – я шла обратно и успела это увидеть.

Артистка потребовала у оппонентки принести новое полотенце, однако та якобы ответила: "А что ты мне сделаешь?" Затем женщина выхватила у нее бутылку с водой и кинула на пол. "Потом накинулась на меня, начав душить. Выбор в этом случае невелик – отбить ногой атаку или вцепиться в волосы, чтобы убрать тело от себя. Я пустила в защиту сразу все. Ее муж наблюдал за ситуацией и вскоре отодрал жену от меня", – написала Сара Окс.

Актриса уточнила, что затем женщина пошла жаловаться персоналу клуба. Сама она обратилась к управляющему. Артистка добавила, что считает действия оппонентки спланированным ходом ради пиара. Участницы конфликта обратились в полицию, сообщает сайт "Комсомольской правды". "В качестве доказательств обе предъявляют фото побоев и выдранных волос, а также справки о побоях, выданные в разных травмпунктах", – рассказал изданию источник в правоохранительных органах.

Сара Окс подтвердила, что сняла побои. Из травмпункта эти данные поступили в полицию. Артистке позвонил участковый, чтобы уточнить информацию, и она отправила ему фото с повреждениями на своем теле. При этому у оппонентки актрисы другая версия случившегося. По данным СМИ, Алена – так зовут вторую участницу конфликта – настроила под себя тренажер и отошла, а когда вернулась, то его уже заняла Сара Окс. Женщина попросила актрису освободить место, но та якобы не захотела и устроила скандал. Со слов Алены, артистка кричала и даже пыталась передвинуть тренажер. Женщина утверждает, что это именно Сара Окс полезла в драку.



Не вестись на агрессию

Чрезмерная выработка адреналина, например, на спортивных тренировках, может провоцировать конфликтное поведение. Об этом в беседе с Москвой 24 заявила психолог Алина Солдатенкова.

"Большинство людей имеет средний уровень конфликтности, но некоторые могут вести себя агрессивно и занятый тренажер может быть лишь поводом для выражения своей негативной энергии", – говорит специалист.





Алина Солдатенкова психолог Первое правило, позволяющее избежать конфликтов – говорить о своих потребностях, но при этом сделать так, чтобы они не противоречили потребностям другого. Например: "Я вижу, сейчас вы используете этот тренажер. Я бы тоже хотела на нем позаниматься. Скажите, пожалуйста, когда он освободится?"

По словам специалиста, не менее важно быть вежливым, то есть не требовать и не кричать, поскольку такое поведение вызывает негативную реакцию. "Если вы не можете уладить конфликт самостоятельно, следует привлечь третьих лиц для решения этой ситуации", – порекомендовала Солдатенкова.

В случае если человек пытается спровоцировать ссору, не стоит поддаваться, подчеркнула психолог. "Если мы в себе уверены и обладаем хорошим чувством юмора, с радостью сами посмеемся над нелицеприятными высказываниями в свой адрес", – объясняет она.

По мнению эксперта, лучше согласиться с тем, что говорит оппонент, и не раздувать конфликт.

