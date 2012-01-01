Комик Михаил Галустян раскрыл секрет своего похудения на 14 килограммов

Актер, комик и телеведущий Михаил Галустян рассказал о том, как ему удалось похудеть. По словам юмориста, придерживаться правильного питания для него было непростой задачей. Однако именно благодаря пересмотру диеты артист смог сбросить 14 килограммов. Рассказываем, каких правил придерживался Галустян.



"Здоровая еда может быть вкусной"

Фото: телеграм-канал Michael Galustyan

В недалеком прошлом 44-летний юморист Михаил Галустян весил 80 килограммов при росте 163 сантиметра. Однако теперь актер публикует в своих соцсетях фотографии, на которых заметно преобразился. Например, один из снимков, где телеведущий демонстрирует внушительный рельеф, он подписал: "Все зависит от нас самих. Не так ли?"

Благодаря работе над своим телом комику удалось похудеть до 66 килограммов, сообщает портал PROZvezd. Сбросить вес ему помогло правильное питание. В частности, юморист ограничил употребление мучного и прочей высококалорийной еды. Например, вместо жирного мяса ел курицу.





Михаил Галустян комик Мне, человеку, любящему вкусно поесть, всегда было сложно соблюдать диету и правильное питание. Я даже не представлял, что здоровая еда может быть такой вкусной и разнообразной каждый день!

Свое любимое блюдо – шашлык – артист позволяет себе лишь изредка. К другим секретам похудения комика относится то, что он не ел после шести вечера, а также избегал неконтролируемых перекусов, сообщает сайт "Комсомольской правды".

Кроме того, Галустян встроил в свой режим регулярные тренировки в спортзале. Также некоторое время артист занимался танцами и индийскими каскадерскими трюками – это было необходимо для нового проекта.



"Помолодел лет на 10"

Фото: телеграм-канал Michael Galustyan

Пользователи соцсетей оценили изменения во внешности комика. В комментариях под фото из спортзала многие поддержали его. "Молодец, сразу помолодел лет на 10", – написал пользователь Славик.





Сергей Косов пользователь Изменился на пятом десятке. Мотивируешь не бросать тренировки.

"Сталлоне в молодости и с бородой", – пошутил юзер Максим Перепелицын.

Внешние данные артиста также отметила пользовательница Ирина Паринова. "Вы в отличной форме!!!! Очень круто", – похвалила она.

Однако некоторым не понравилось преображение Галустяна. "Мишка, ты перекачался, тебе не идет, а так ты милый и классный артист", – написала под фото комика пользовательница Глафира Белева.

В свою очередь, комментатор Нура Дунаева предположила, что дальнейшее похудение может лишить актера изюминки. "Ольга Картункова тоже вон похудела, теперь она не она, не воспринимаем в новом обличии. Так что, Миша, осторожней с имиджем", – отметила она.

Нашлись и те, кто предположил, что фотография могла быть отретуширована или сгенерирована искусственным интеллектом. "Это же фотошоп какой-то, да? Или это ChatGPT? Кто-то в курсе?" – задалась вопросом пользовательница Валерия Матюхина.

Комментатор Татьяна Кортнева отметила, что взгляд юмориста после похудения изменился. Вместе с тем она добавила, что главное в человеке – не внешность, а внутренние качества.

