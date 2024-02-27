Светлаков и Галустян останутся героями "Нашей Russia"

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Актеры Сергей Светлаков и Михаил Галустян снимутся в перезапуске юмористической программы "Наша Russia". Об этом заявила директор телеканала ТНТ Тина Канделаки, передает РИА Новости.

"Разве может быть "Наша Russia" без них?" – отметила она.

Канделаки уточнила, что программа станет зоной "безопасного юмора", поэтому ее можно будет смотреть всей семьей. При этом сценарий пока еще не составлен, добавила она.

"Юмор Гарика Мартиросяна очень сильно отличается от разных типов другого юмора, потому что я всегда говорю, что юмор людей, которые физически образованы и имеют гуманитарный диапазон, он немного другой", – заключила директор ТНТ.

Ранее стало известно, что юмористическая телепрограмма "Наша Russia" вновь будет выходить на ТНТ, о чем сообщил генеральный продюсер телеканала Аркадий Водахов. Впервые передачу показали на телеканале в ноябре 2006 года, а последний, пятый сезон проекта вышел в 2011 году.

