04 мая, 13:56

Рита Дакота поддержала Ирину Горбачеву после признания в бесплодии

"Об этом нужно говорить": актриса Ирина Горбачева рассказала о бесплодии и риске онкологии

Актриса Ирина Горбачева дала откровенное интервью, в котором рассказала, что пережила операцию по удалению яичников. Кроме того, врачи выявили у знаменитости высокий риск возникновения рака. Подробности – в материале Москвы 24.

"Организм просто перестал развиваться"

Фото: vk.com/"Ида Галич"

38-летняя актриса Ирина Горбачева рассказала в интервью блогеру Иде Галич, что давно живет в состоянии менопаузы. Знаменитость призналась, что в детстве пережила серьезный стресс: она лишилась матери в возрасте 9 лет, что в итоге вылилось в гормональный сбой.

Мой организм просто перестал развиваться. Лет до 14 я была плоская, как доска. Месячные не начинались, и мы с бабушкой пошли к гинекологу. Сделали обследование и поняли, что яичники просто не просвечиваются, их не было видно. Дальше была операция, яичники не развивались, потому что они были полностью в опухоли, их просто невозможно было вытащить. В итоге пришлось удалять оба яичника.
Ирина Горбачева
актриса

Звезда фильма "Аритмия" призналась, что после операции чувствовала себя неуверенной и неполноценной. Ситуацию усугубляло то, что близкие советовали ей держать в тайне случившееся.

"Сейчас об этом говорю легко и вообще считаю, что об этом нужно говорить. Потому что я сама была той, кто не просто этого стеснялся. Одно дело, когда родные говорят: "Ты об этом никому не говори! Потому что это такая интимная информация и никому не надо знать". А я не понимала почему. Будто я какая-то поломанная, прокаженная", – рассказала Ирина.

Фото: vk.com/"Ида Галич"

После операции Горбачева должна была принимать гормональные препараты, однако после 23 лет она решила отказаться от них. Актриса отметила, что из-за лекарств ее формы стали более женственными, но в то же время медикаменты увеличивали вероятность возникновения онкологии. Поэтому Ирина выбрала безопасность и возвращаться к гормональной терапии не планирует.

Я интуитивно все сделала правильно. У меня оказался синдром Анджелины Джоли. Это когда очень большой риск получения рака молочной железы и рака шейки матки. И этот риск у меня до сих пор существует, есть большой процент. Но операцию по удалению пока не делаю. Считаю, что пока мне это не нужно.
Ирина Горбачева
актриса

Звезда добавила, что следит за здоровьем и наблюдается у врача-онкогинеколога. Ирина также призналась, что ей потребовалось много времени, чтобы психологически принять невозможность стать матерью. Горбачева отметила, что ее изводила установка, согласно которой только роды сделают ее "настоящей женщиной".

"Это судьба моя такая, это со мной так произошло, и что? Я не страдаю, я шесть раз крестная мама. Я реально добираю оттуда. Понятно, что это "не то", но ничего страшного", – добавила Ирина.

"Одна из немногих"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/irina_gorbacheva

В комментариях под видео пользователи поддержали Ирину, отметив ее искренность и смелость, благодаря которым она поделилась глубоко личными событиями и переживаниями.

"Одна из немногих, настоящая, живая", "у Ирины такая бешеная живая энергетика", "спасибо, Ира и Ида, что говорите о таких вещах. Что это не ты виноватая или поломанная", "уверен, что тысячи людей с аналогичными проблемами после этого интервью увидели свет", "восхищаюсь чувством юмора, здоровым оптимизмом, колоссальной верой, искренностью", "я в шоке от честных ответов, но она красотка", "как хорошо, что известный человек об этом говорит открыто. Как это важно женщинам с такими же проблемами", "большое спасибо Ире за откровение, это большая поддержка для женщин", – поддержали Горбачеву комментаторы.

В свою очередь, певица Рита Дакота тоже высказалась в соцсетях по поводу откровенного интервью актрисы. Она отметила, что также столкнулась с проблемами со здоровьем, поэтому у них со вторым супругом, блогером и клипмейкером Федором Белогаем, пока нет общих детей.

У меня были большие проблемы со здоровьем в прошлом году. Но каждый встречный за год успел ткнуть мне: "А что ты Феде не родила? Ты что, не хочешь от него детей?" Представляю, сколько людей ткнули подобным Ире. Спасибо, девочки, за такой смелый разговор.
Рита Дакота
певица, блогер

Ирина Горбачева была замужем дважды. Первым супругом стал актер Григорий Калинин, однако брак продлился около 3 лет и в 2018-м распался.

В 2021-м Горбачева вышла замуж за украинского музыканта, экс-солиста группы Quest Pistols Антона Савлепова, однако, по данным СМИ, как муж и жена они прожили всего около года. Позже актриса рассказала в интервью, что брак распался из-за множества факторов, в том числе из-за расхождения в политических взглядах.

