Какие казусы случались со звездами в новогоднюю ночь

31 декабря не всегда идет по плану. Порой последний день года превращается в настоящее приключение, которое запоминается навсегда. Забавные случаи новогодней ночи из жизни звезд – в подборке Москвы 24.

Вечеринка в пути

Фото: Москва 24/Александр Авилов

У писательницы Дарьи Донцовой всегда была мечта встретить Новый год вдвоем с мужем, но никак не получалось. Желание было услышано: 31 декабря пара застряла в лифте с кастрюлей оливье и шампанским. Пока шел мастер, Донцова и ее муж провели там три часа.

Вызволили застрявших после того, как наступило 1 января. "Мы с мужем так хорошо выпили, что нам уже было все равно", – поделилась писательница с журналистами.

Как в том самом фильме

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

По словам певца Влада Топалова, самый веселый Новый год у него случился на первом курсе института. Тогда он вместе с друзьями начал отдыхать в Москве, а 1 января проснулся в чужой квартире в Санкт-Петербурге.

"Как я там оказался и ходили ли мы до этого с друзьями в баню – до сих пор загадка!" – рассказал СМИ Топалов.

Гуляли всем районом

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

У певицы Юлии Ковальчук одно из главных новогодних воспоминаний связано с детством. Однажды вместе с родителями она встретила бой курантов в городе Волжском.

"Я помню, что мы выехали на пустырь между микрорайонами и жарили там шашлыки. А по этой степи между домами постоянно курсировали люди, и пройти мимо новогодней тусовки с шашлыками не мог никто", – поделилась певица.

По словам Ковальчук, к утру там собралась толпа местных жителей. Все вместе они ели шашлыки, пели и смеялись.

Осталась с носом

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В качестве подарка на Новый год актриса Анна Хилькевич однажды получила травму. В самый разгар веселья она решила снять танцующих мужа и дочь, но не рассчитала дистанцию. Нога увлеченного плясками супруга случайно попала в телефон, а тот уже полетел в нос Хилькевич.

Позднее актриса опубликовала то самое видео, которое в прямом смысле досталось ей кровью.

Не Дед Мороз, а придурок

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Когда-то Михаил Шуфутинский вместе с семьей жил в Нью-Йорке. Русские традиции в другой стране решили не нарушать, и на Новый год певец пригласил домой Деда Мороза.

"Волшебник" приехал с огромным ярким алым мешком на желтом такси. Говорил Дед Мороз по-английски, но с сильным восточноевропейским акцентом. "Сыну говорит: "Давай вставай на стульчик, прочти стишок". А дети-то наши по-другому воспитаны, сразу засмущались. Я еще жене по-русски говорю: "Какой придурок этот Дед Мороз", – рассказал Шуфутинский.

То, что случилось дальше, не ожидал никто. Дед Мороз повернулся к певцу и ответил по-русски: "И вовсе не придурок". Оказалось, мужчина тоже эмигрант, бывший актер. "Мы с ним потом даже подружились, выпили бутылку водки за Новый год", – добавил Шуфутинский.

