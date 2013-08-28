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28 августа 2013, 17:35

Общество

Новый порядок назначения директоров школ введут в Москве с 1 сентября

Фото: ИТАР-ТАСС

Власти Москвы с 1 сентября введут новый порядок назначения директоров школ. С этого времени департамент образования не будет назначать на должность тех, кого не одобрили государственно-общественные структуры управления.

"С нового учебного года департамент не будет назначать на должность директоров тех кандидатов, чья кандидатура не устраивает государственно-общественные структуры управления", - сказал и.о. главы департамента Исаак Калина.

По его словам, это будет сделано как на уровне округа, так и района и микрорайона.

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