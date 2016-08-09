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Общество

09 августа 2016, 15:03

Школа вожатых при центре занятости молодежи откроется осенью

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Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

В сентябре 2016 года откроется школа вожатых на базе Центра занятости молодежи столицы, передает Агентство "Москва".

"Мы привлекаем работодателей, которые желают проводить курсы повышения квалификации. Так, в сентябре у нас открывается школа вожатых, которой будет заниматься Мосгортур. Курс рассчитан на 100 человек", – отметил директор центра Роман Шкут.

По его словам, организаторы подготовили 258 тренингов и мастер-классов. Курсы повышения квалификации уже прошли 75 человек. Кроме того, сотрудники центра с начала учебного года собираются посещать школьные родительские собрания, на которых будут консультировать родителей и учащихся по вопросам трудоустройства.

Центр занятости молодежи, расположенный недалеко от станции метро "Проспект Мира", открылся 25 мая. В начале года москвичи проголосовали за лучшее название и дополнительные направления деятельности центра на сайте "Активный гражданин".

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