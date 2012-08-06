Выбирать профиль обучения в московских школах будут сами ученики

ИТАР-ТАСС

Формировать профильные классы в московских школах необходимо, исходя из потребностей учащихся. Этой теме было посвящено общегородское родительское собрание, в котором приняли участие более 300 родителей и руководство департамента образования.

По словам главы ведомства Исаака Калины, желательно, чтобы в каждой школе ученикам была предоставлена возможность выбора специализации. Этому должно способствовать объединение образовательных учреждений в комплексы, поскольку сегодня гораздо эффективнее работают те школы, в которых много старших классов.

Напомним, что посетить родительское собрание 4 августа мог каждый желающий. Следующая встреча назначена на 8 сентября, тема и место проведения будут объявлены заранее.

Чтобы попасть на собрание, предварительно нужно зарегистрироваться на сайте департамента образования.